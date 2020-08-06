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Patrick de Paula: 'Nos comportamos bem, criamos chances, mas pecamos no último passe

Volante disputou a primeira final como profissional e foi um dos melhores do Palmeiras em campo. Empate sem gols na Arena abriu a decisão do Paulistão e finalíssima acontece sábado (8) no Allianz Parque...
LanceNet

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Publicado em 

06 ago 2020 às 00:07

Publicado em 06 de Agosto de 2020 às 00:07

Crédito: Rodrigo Coca/Corinthians
Corinthians e Palmeiras empataram sem gols nesta quarta-feira (5), na Arena, pela partida de ida da final do Campeonato Paulista de 2020. Um dos melhores em campo, o volante Patrick de Paula enalteceu a postura do Verdão, mas lamentou os erros nas finalizações das jogadas.
- É um clássico brasileiro bem forte. Ninguém quer perder. Nos compartamos muito bem. Criamos chance, mas pecamos no último passe. Sábado são mais 90 minutos. Estamos preparados para sair com a vitória. Vamos chegar bem sábado para sairmos campeões - projetou o camisa 5 do Palmeiras.
Palmeiras e Corinthians voltam a campo no sábado (8), às 16h30 no Allianz Parque. Um novo empate, por qualquer placar, leva a decisão para os pênaltis e quem vencer será o campeão.
O técnico Vanderlei Luxemburgo deve contar com o retorno de Felipe Melo, que ficou fora do duelo de ida em razão de um problema na coxa esquerda.

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