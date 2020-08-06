Patrick de Paula: 'Nos comportamos bem, criamos chances, mas pecamos no último passe

Crédito: Rodrigo Coca/Corinthians

Corinthians e Palmeiras empataram sem gols nesta quarta-feira (5), na Arena, pela partida de ida da final do Campeonato Paulista de 2020. Um dos melhores em campo, o volante Patrick de Paula enalteceu a postura do Verdão, mas lamentou os erros nas finalizações das jogadas.

- É um clássico brasileiro bem forte. Ninguém quer perder. Nos compartamos muito bem. Criamos chance, mas pecamos no último passe. Sábado são mais 90 minutos. Estamos preparados para sair com a vitória. Vamos chegar bem sábado para sairmos campeões - projetou o camisa 5 do Palmeiras.

Palmeiras e Corinthians voltam a campo no sábado (8), às 16h30 no Allianz Parque. Um novo empate, por qualquer placar, leva a decisão para os pênaltis e quem vencer será o campeão.