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Patrick de Paula é multado e afastado do Palmeiras após ida a show

Volante foi abordado por torcedores uniformizados em evento na Zona Leste de São Paulo. Clube se manifesta e confirma punição máxima ao jogador por descumprimento interno...
LanceNet

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Publicado em 

21 jun 2021 às 11:12

Publicado em 21 de Junho de 2021 às 11:12

Crédito: Reprodução
Patrick de Paula foi flagrado pela torcida Mancha Alviverde na noite deste domingo (20), na saída de um evento na Vila Gomes Cardim (Jardim Anália Franco), na Zona Leste. Ele foi intimidado física e moralmente durante a abordagem. O jogador confirmou a presença no evento ao comando de futebol do Palmeiras e acabou multado e afastado por tempo indeterminado.Segundo relatos cedidos à reportagem, no local ocorreu um show dos funkeiros Vitinho e DJ Marcelinho e estes deveriam acabar antes das 21h, quando todos os estabelecimentos comerciais devem encerrar suas atividades no estado de São Paulo. Patrick de Paula não fará um pronunciamento público, entendendo que o assunto será tratado internamente.
O caso não é o único nesta semana de um jogador do Palmeiras quebrando protocolo durante a pandemia da Covid-19. O meia Lucas Lima foi flagrado, no última dia 18, saindo de um restaurante e, também, foi afastado pelo departamento de futebol.

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