Patrick de Paula é multado e afastado do Palmeiras após ida a show

Patrick de Paula foi flagrado pela torcida Mancha Alviverde na noite deste domingo (20), na saída de um evento na Vila Gomes Cardim (Jardim Anália Franco), na Zona Leste. Ele foi intimidado física e moralmente durante a abordagem. O jogador confirmou a presença no evento ao comando de futebol do Palmeiras e acabou multado e afastado por tempo indeterminado.Segundo relatos cedidos à reportagem, no local ocorreu um show dos funkeiros Vitinho e DJ Marcelinho e estes deveriam acabar antes das 21h, quando todos os estabelecimentos comerciais devem encerrar suas atividades no estado de São Paulo. Patrick de Paula não fará um pronunciamento público, entendendo que o assunto será tratado internamente.