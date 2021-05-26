Patrick de Paula, do Palmeiras, é o plano B de Sampaoli para Gerson no Olympique de Marselha

Crédito: Staff Images/Conmebol

Jorge Sampaoli já tem um ‘plano B’ para caso não consiga convencer Gerson, do Flamengo, a se juntar ao Olympique de Marselha: Patrick de Paula, volante revelado pelas categorias de base do Palmeiras. Além disso, o Atlético de Madrid é outro europeu que monitora a situação do jovem de perto.

O clube francês negocia com a cúpula carioca e o estafe de Gerson há dias, mas ainda não chegaram a um acordo para a assinatura da transferência. Precavendo-se para o caso de uma possível recusa por parte dos flamenguistas, o técnico argentino já indicou à diretoria do Olympique o nome de Patrick como uma alternativa.

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Vale lembrar que Sampaoli já negociou com o Verdão no fim de 2019 e conhece a fundo o elenco alviverde, inclusive as joias da base.O Atlético de Madrid, atual campeão espanhol, também monitora o camisa 5 do Palmeiras. Segundo apurou o NOSSO PALESTRA/LANCE!, o clube espanhol prepara uma proposta formal para tentar a contratação do volante de 21 anos.

A janela de transferências das grandes ligas europeias abre em 1 de julho (com exceção da Inglaterra, que abre em 9 de junho). O encerramento de todas ocorrerá em 31 de agosto, data-limite para a inscrição de atletas nas grandes ligas do Velho Continente.