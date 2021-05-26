Patrick de Paula, do Palmeiras, é o plano B de Sampaoli para Gerson no Olympique de Marselha

Jorge Sampaoli já tem um ‘plano B’ para caso não consiga convencer Gerson, do Flamengo, a se juntar ao Olympique de Marselha: Patrick de Paula, volante revelado pelas categorias de base do Palmeiras. Além disso, o Atlético de Madrid é outro europeu que monitora a situação do jovem de perto.
O clube francês negocia com a cúpula carioca e o estafe de Gerson há dias, mas ainda não chegaram a um acordo para a assinatura da transferência. Precavendo-se para o caso de uma possível recusa por parte dos flamenguistas, o técnico argentino já indicou à diretoria do Olympique o nome de Patrick como uma alternativa.
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Vale lembrar que Sampaoli já negociou com o Verdão no fim de 2019 e conhece a fundo o elenco alviverde, inclusive as joias da base.O Atlético de Madrid, atual campeão espanhol, também monitora o camisa 5 do Palmeiras. Segundo apurou o NOSSO PALESTRA/LANCE!, o clube espanhol prepara uma proposta formal para tentar a contratação do volante de 21 anos.
A janela de transferências das grandes ligas europeias abre em 1 de julho (com exceção da Inglaterra, que abre em 9 de junho). O encerramento de todas ocorrerá em 31 de agosto, data-limite para a inscrição de atletas nas grandes ligas do Velho Continente.
Patrick de Paula renovou seu contrato com o Palmeiras no início de 2020. Seu vínculo com o clube tem duração até 2024 e uma multa rescisória de € 100 milhões (aproximadamente R$ 650 milhões, na cotação atual), sendo que 100% dos seus direitos econômicos pertencem ao Verdão.