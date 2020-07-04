Patric relata nova rotina em virtude da pandemia: 'Serve de reflexão'

Na última segunda-feira, o Sport completou duas semanas de treinamentos presenciais. O Leão da Ilha do Retiro ficou exatos 90 dias sem treinos na estrutura do clube em virtude da pandemia provocada pelo coronavírus.
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