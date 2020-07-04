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Patric relata nova rotina em virtude da pandemia: 'Serve de reflexão'

De volta ao Leão, o lateral conta um pouco dos seus hábitos desde o retorno dos trabalhos presenciais...
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Publicado em 

04 jul 2020 às 14:43

Publicado em 04 de Julho de 2020 às 14:43

Crédito: Divulgação/Sport
Na última segunda-feira, o Sport completou duas semanas de treinamentos presenciais. O Leão da Ilha do Retiro ficou exatos 90 dias sem treinos na estrutura do clube em virtude da pandemia provocada pelo coronavírus.

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