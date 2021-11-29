Passo importante para a recuperação: Cruzeiro registra SAF e está perto de virar clube-empresa

O primeiro passo oficial para a implantação da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) foi dado pelo Cruzeiro, nesta segunda-feira, 29 de novembro. O clube está perto de se transformar em empresa. O presidente Sérgio Santos Rodrigues, anunciou, em sua conta no Instagram, o registro de Sociedade Anônima do Futebol. Assim o projeto de clube-empresa está formalizado. -Hoje, esse desejo se tornou realidade e apresentamos para registro a primeira Sociedade Anônima do Futebol do Brasil. Essa nova realidade nos permitirá reerguer o clube-disse o presidente, que citou o desafio que virá pela frente. - Entre os grandes desafios que tínhamos pela frente, um dos maiores era tornar o Cruzeiro um clube empresa. Foi um longo trabalho, desde o primeiro dia de gestão, com dezenas de encontros e reuniões, muitas delas no Senado e na Câmara dos Deputados - complementou Sérgio. Com a formalização da SAF, o clube azul já usou os benefícios da SAF. O Cruzeiro pediu a Centralização de Execuções, tanto no Tribunal Regional do Trabalho (TRT) quanto no Tribunal de Justiça (TJ) do estado de Minas Gerais nos meses passados. Os pedidos foram aceitos e o clube terá até 60 dias para apresentar documentos e detalhes de pagamento dos valores que estão em abertos com seus credores.