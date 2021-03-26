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Pássaro afirma que Nicolas, do Paysandu, o procurou para jogar no Vasco e explica negociação

Durante coletiva de apresentação de Léo Jabá, diretor de futebol Cruz-Maltino explicou como foi a negociação com o jogador da equipe paraense e que a informação vazou...

Publicado em 26 de Março de 2021 às 14:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 mar 2021 às 14:55
Crédito: Alexandre Pássaro esclareceu sobre a negociação com Nicolas, do Paysandu (Reprodução/Vasco TV
Durante coletiva de apresentação de Léo Jabá, o diretor de futebol do Vasco, Alexandre Pássaro, comentou sobre a negociação com o atacante Nicolas, do Paysandu. De acordo com o dirigente, o atleta o procurou para jogar no clube carioca, mas o negócio vazou na imprensa. Ele também criticou a forma como o presidente da equipe paraense conduziu o negócio.
> Confira a classificação do Campeonato Carioca - O atleta Nicolas nos procurou e disse que era o sonho se transferir para o Vasco, que era oportunidade incrível de carreira para ele. E que já tinha um acordo para deixar o Paysandu nos termos que nós oferecemos. Então, a gente apenas apresentou uma proposta da forma como nos foi trazia. Se a forma não é possível, vida que segue para os dois clube - explicou, e acrescentou.
> Confira mais notícias sobre o Vasco da Gama
- Não houve em momento algum uma tentativa de fazer negócio fora das bases. O jogador e o agente falaram comigo pessoalmente, e com o treinador Marcelo Cabo. E a partir disso que nós tivemos interesse no atleta, nessas bases. Se isso não foi interessante para o Paysandu, perfeito. Não foi isso que nos foi trazido, mas a gente só gostaria que isso tivesse sido respondido de uma forma diferente, e não pela imprensa. Mas aos poucos a gente vai reduzindo essa forma antiprofissional - esclareceu, e desejou o melhor ao atleta e ao Paysandu.
O Vasco entra em campo neste sábado, às 15h30 (de Brasília), pela sexta rodada do Campeonato Carioca. O duelo será contra o Madureira, no Estádio Los Larios, localizado em Xerém, distrito de Duque de Caxias. Este será o primeiro jogo do Gigante da Colina depois da proibição de partidas de futebol na cidade do Rio de Janeiro no período entre 26 de março a 4 de abril.

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