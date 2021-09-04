Pássaro afirma que direção do Vasco irá se reunir com comissão de arbitragem: 'Qual será a desculpa?'

Crédito: Alexandre Pássaro fez um pronunciamento sobre os lances do empate do Vasco (Rafael Ribeiro/Vasco.com.br

Após os lances polêmicos do empate do Vasco por 1 a 1 com o Brasil de Pelotas, o diretor executivo Alexandre Pássaro fez um pronunciamento na VascoTV. Ele afirmou que integrantes da direção do clube irão na segunda à CBF para se reunirem com membros da comissão de arbitragem e ouvir os áudios do VAR nos lances. Além disso, o diretor fez críticas à comissão de arbitragem e relembrou que será julgado na próxima quarta-feira no STJD.

+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro - Da última vez que estive aqui, foi depois do jogo com o São Paulo, fiz um pronunciamento de 15 minutos. Mas a gente não vê nada mudando. Venho aqui hoje não para discutir questão de arbitragem, Central do Apito, se foi ou não impedimento. A gente não precisa de especialista para falar que foi impedimento ou pênalti. Isso é básico e, de novo, aconteceu aqui. Na segunda-feira, representantes do Vasco vão à CBF sentar com a comissão de arbitragem, escutar os áudios e, a partir disso, entender o que podemos fazer, porque, de novo, aconteceu uma coisa aqui - disse Pássaro, que emendou.

- Os únicos punidos são os torcedores, nós (clube), e eles (árbitros) continuam. Vamos ver se vai ter alguém disponível na arbitragem para resolver o problema. Acho que não, devem estar com o feriado estendido e não vão poder atender a gente. Até porque a gente do presidente da comissão de arbitragem é invisível porque ninguém consegue falar com ele e marcar uma reunião. Eu e o presidente Jorge salgado não poderemos estar na reunião, pois vamos para Florianópolis (duelo contra o Avaí), mas teremos o Osório, vice-presidente, e outros vice-presidentes presentes - desabafou.

Ao falar sobre os lances capitais, Pássaro explicou que os capitães não foram avisados sobre a questão das linhas desajustadas, o que configura um erro de protocolo do VAR. Ele reafirmou que o clube irá atrás de seus direitos e indagou sobre qual será a justificativa para os momentos polêmicos. O árbitro da partida desta sexta-feira foi Alisson Sidnei Furtado, do Tocantins.

- Eles erram tecnicamente e formalmente, na análise e aplicação do protocolo. No jogo com o Inter, existia uma desculpa do problema do sol. Hoje, aparentemente, não tinha sol em São Januário. Qual será a desculpa agora? Mais que isso, diz o protocolo que se o VAR não está pegando as linhas, os árbitros e capitães devem ser avisados. Neste jogo de hoje não foi avisado a ninguém. O bandeira nem viu o lance, ele simplesmente levanta. Na dúvida, ele levanta. O árbitro fica de dois a três minutos no "ajustado". Esse lance ajustado, se o juiz estava fazendo, ele não sabia que a linha não estava pegando - salientou e em seguida acrescentou.

- A culpa é única e exclusiva de quem administra, decide e estrutura a arbitragem brasileiro - finalizou.