Partida entre Botafogo e Vitória, válida pela oitava rodada da Série B, será disputada em Volta Redonda

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O Botafogo jogará mais uma vez em Volta Redonda. A partida da próxima quarta-feira, contra o Vitória, será disputada no Estádio Raulino de Oliveira, às 21h30. Essa é a segunda vez que o Alvinegro manda um jogo no local - na primeira, o time de General Severiano venceu o Remo por 3 a 0. A informação foi dada primeiramente pelo repórter Wellington Campos, da Rádio Itatiaia.

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Neste dia, inclusive, o Estádio Raulino de Oliveira receberá duas partidas. A primeira será disputada entre Fluminense e Athletico Paranaense, às 16h, e a última, do Botafogo contra o Vitória, às 21h30. Vale lembrar que o Estádio Nilton Santos está cedido para a disputada da Copa América.

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