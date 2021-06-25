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Partida entre Botafogo e Vitória, válida pela oitava rodada da Série B, será disputada em Volta Redonda

Essa é a segunda vez que o Alvinegro manda um jogo no local - na primeira, o time de General Severiano venceu o Remo por 3 a 0...

Publicado em 25 de Junho de 2021 às 20:40

LanceNet

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Publicado em 

25 jun 2021 às 20:40
Crédito: Divulgação
O Botafogo jogará mais uma vez em Volta Redonda. A partida da próxima quarta-feira, contra o Vitória, será disputada no Estádio Raulino de Oliveira, às 21h30. Essa é a segunda vez que o Alvinegro manda um jogo no local - na primeira, o time de General Severiano venceu o Remo por 3 a 0. A informação foi dada primeiramente pelo repórter Wellington Campos, da Rádio Itatiaia.
> Nova camisa lançada! Relembre os últimos uniformes II do Botafogo> Veja a tabela da Série B
Neste dia, inclusive, o Estádio Raulino de Oliveira receberá duas partidas. A primeira será disputada entre Fluminense e Athletico Paranaense, às 16h, e a última, do Botafogo contra o Vitória, às 21h30. Vale lembrar que o Estádio Nilton Santos está cedido para a disputada da Copa América.
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
Enquanto isso, o Botafogo volta a campo neste sábado, diante do Sampaio Corrêa, no Castelão, às 16h30, em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro Série B.

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