Partida entre Barcelona e Espanyol escancara opostos nesta quarta

O duelo entre Barcelona e Espanyol naturalmente agita a região da Catalunha, no entanto, o encontro marcado para esta quarta-feira, às 17h (de Brasília), no Camp Nou, pelo Campeonato Espanhol, marca um dos clássicos mais importantes dos últimos anos. De um lado, o Barça precisa dos três pontos para continuar na cola do rival Real Madrid pela disputa do título, enquanto, do outro, o Espanyol luta desesperadamente contra o rebaixamento.
Após a paralisação imposta por conta do coronavírus, o Barcelona ainda não conseguiu deslanchar na competição, com Lionel Messi e companhia desperdiçando pontos importantes em momentos cruciais, como no empate por 2 a 2 diante do Atlético de Madrid, na semana passada. O Espanyol também passou por um momento difícil desde o retorno e precisará desbancar o grande rival para manter viva a esperança de evitar uma primeira queda na elite, desde a temporada 1992/1993.
Falando historicamente, é muito raro que haja muito em jogo quando as duas equipes estão dentro de campo. O primeiro derby aconteceu em dezembro de 1900, em um empate sem gols, enquanto na temporada 1928/1929, aconteceu o encontro com mais gols já registrado nessa história, na vitória blaugrana por 5 a 4. Desde então, o embate acontece entre os clubes, exceto quando o Espanyol caiu em quatro oportunidades.