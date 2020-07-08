Partida entre Barcelona e Espanyol escancara opostos nesta quarta

Crédito: Enquanto Barça está em segundo, na cola do Real, Espanyol luta contra o rebaixamento (Divulgação La Liga

O duelo entre Barcelona e Espanyol naturalmente agita a região da Catalunha, no entanto, o encontro marcado para esta quarta-feira, às 17h (de Brasília), no Camp Nou, pelo Campeonato Espanhol, marca um dos clássicos mais importantes dos últimos anos. De um lado, o Barça precisa dos três pontos para continuar na cola do rival Real Madrid pela disputa do título, enquanto, do outro, o Espanyol luta desesperadamente contra o rebaixamento.

Após a paralisação imposta por conta do coronavírus, o Barcelona ainda não conseguiu deslanchar na competição, com Lionel Messi e companhia desperdiçando pontos importantes em momentos cruciais, como no empate por 2 a 2 diante do Atlético de Madrid, na semana passada. O Espanyol também passou por um momento difícil desde o retorno e precisará desbancar o grande rival para manter viva a esperança de evitar uma primeira queda na elite, desde a temporada 1992/1993.