Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Partida entre Barcelona e Espanyol escancara opostos nesta quarta

Clássico, válido pela 35ª rodada da LaLiga, é fundamental para as duas equipes, que estão em partes opostas da tabela; derby será disputado nesta quarta-feira, às 17h, no Camp Nou
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 jul 2020 às 15:12

Publicado em 08 de Julho de 2020 às 15:12

Crédito: Enquanto Barça está em segundo, na cola do Real, Espanyol luta contra o rebaixamento (Divulgação La Liga
O duelo entre Barcelona e Espanyol naturalmente agita a região da Catalunha, no entanto, o encontro marcado para esta quarta-feira, às 17h (de Brasília), no Camp Nou, pelo Campeonato Espanhol, marca um dos clássicos mais importantes dos últimos anos. De um lado, o Barça precisa dos três pontos para continuar na cola do rival Real Madrid pela disputa do título, enquanto, do outro, o Espanyol luta desesperadamente contra o rebaixamento.
Após a paralisação imposta por conta do coronavírus, o Barcelona ainda não conseguiu deslanchar na competição, com Lionel Messi e companhia desperdiçando pontos importantes em momentos cruciais, como no empate por 2 a 2 diante do Atlético de Madrid, na semana passada. O Espanyol também passou por um momento difícil desde o retorno e precisará desbancar o grande rival para manter viva a esperança de evitar uma primeira queda na elite, desde a temporada 1992/1993.
Falando historicamente, é muito raro que haja muito em jogo quando as duas equipes estão dentro de campo. O primeiro derby aconteceu em dezembro de 1900, em um empate sem gols, enquanto na temporada 1928/1929, aconteceu o encontro com mais gols já registrado nessa história, na vitória blaugrana por 5 a 4. Desde então, o embate acontece entre os clubes, exceto quando o Espanyol caiu em quatro oportunidades.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

barcelona
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras
Imagem de destaque
Festa da Penha: casal usa tecnologia esportiva para se hidratar em romaria
Imagem de destaque
Festa da Penha 2026: a devoção dos fiéis na Romaria dos Homens em fotos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados