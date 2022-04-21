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Partida contra o São Paulo, pelo Brasileirão, dá mais lucro ao Flamengo do que todo Carioca

Operação do jogo contra o São Paulo, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, resultou em um lucro de R$ 989 mil para o Flamengo...
LanceNet

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Publicado em 

21 abr 2022 às 14:50

Publicado em 21 de Abril de 2022 às 14:50

Após acumular um lucro de R$ 759 mil com a operação das 15 partidas do Campeonato Carioca, o Flamengo obteve um resultado financeiro superior em apenas um jogo do Brasileirão. Foram 51.094 pagantes e renda de R$ 2 milhões e 204 mil no jogo contra o São Paulo, vencido pelo Rubro-Negro por 3 a 1 em 17 de abril, no Maracanã, o clube da Gávea ficou com um lucro de R$ 989 mil.As imagens da festa da torcida do Flamengo em recorde de público no Maraca!
Confira a classificação e as próximas rodadas do Campeonato Brasileiro!A partida contra o São Paulo foi a primeira do Flamengo, no Brasileirão, como mandante: foram 54.686 torcedores presentes. No jogo seguinte, nesta quarta contra o Palmeiras, a Nação estabeleceu novo recorde de público no Maracanã: foram 64.816 pagantes e um público total de 69.997 torcedores presentes. A renda foi de R$ 2.626.305,00, mas o resultado do jogo ainda não foi publicado.
Crédito: Forammaisde50milpagantesnapartidaentreFlamengoeSãoPaulo(Foto:GilvandeSouza/Flamengo

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