Partida contra o São Paulo, pelo Brasileirão, dá mais lucro ao Flamengo do que todo Carioca

Após acumular um lucro de R$ 759 mil com a operação das 15 partidas do Campeonato Carioca, o Flamengo obteve um resultado financeiro superior em apenas um jogo do Brasileirão. Foram 51.094 pagantes e renda de R$ 2 milhões e 204 mil no jogo contra o São Paulo, vencido pelo Rubro-Negro por 3 a 1 em 17 de abril, no Maracanã, o clube da Gávea ficou com um lucro de R$ 989 mil.As imagens da festa da torcida do Flamengo em recorde de público no Maraca!