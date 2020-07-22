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futebol

Paranaense: Coritiba entra com favoritismo diante do Paraná

Coxa e Tricolor medem forças nesta quinta-feira, a partir das 21h (Horário de Brasília), no Couto Pereira...
LanceNet

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Publicado em 

22 jul 2020 às 18:52

Publicado em 22 de Julho de 2020 às 18:52

Crédito: Albari Rosa
Na noite de quinta-feira, Coritiba e Paraná voltam a se enfrentam pelas quartas de final do Campeonato Paranaense. O duelo está marcado para o Couto Pereira e será disputado a partir das 21h (Horário de Brasília).Na partida de ida, o Coxa levou a melhor e aumentou a sua vantagem. Agora, ele joga pelo empate. Cabe ao Tricolor vencer por dois gols para ficar com a vaga. Se vencer pela vantagem mínima, a vaga será decidida nos pênaltis.
Coritiba
A grande preocupação antes do primeiro jogo era o ritmo da equipe. Eduardo Barroca teve uma resposta positiva dos jogadores e ficou satisfeito com o desempenho inicial. Sendo assim, a expectativa é manter a postura e não dar sopa ao azar.
Na escalação, nenhuma alteração está prevista. A tendência é que o time mantenha a base e busque outra vitória.
Paraná
Antes do primeiro jogo, o técnico Allan Aal realizou diversas mudanças no time, improvisou jogadores e se deu mal. A equipe não conseguiu superar o rival e agora precisa ir ao ataque.
Prováveis Escalações:
Coritiba: Wilson; Natanael, Rhodolfo, Rodolfo Filemon e William Matheus; Nathan Silva, Thiago Lopes e Gabriel; Rafinha, Robson e Igor Jesus. Técnico: Eduardo Barroca.
Paraná: Alisson; Paulo Henrique, Thales, Fabrício e Juninho; Carlos Dias, Kaio e Renan Bressan; Marcelo, Raphael Alemão e Gustavo Mosquito. Técnico: Allan Aal.

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