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Para Veríssimo, Santos e Ponte será decidido nos detalhes: 'Partida bastante difícil'

Zagueiro também destacou a tradição da equipe campineira como fator que pode desequilibrar o duelo pelas quartas de final do Paulistão...

Publicado em 28 de Julho de 2020 às 17:29

LanceNet

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Publicado em 

28 jul 2020 às 17:29
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Embora a Ponte Preta, adversário do Santos nas quartas de final do Campeonato Paulista, nesta quinta, às 21h30, na Vila Belmiro, tenha sido a equipe com a pior campanha na primeira fase entre os classificados às quartas de final, o zagueiro Lucas Veríssimo não vê facilidade para conseguir a classificação no estadual.
Lanterna do Paulistão na retomada do futebol brasileiro, por conta da pandemia do novo coronavírus, a equipe de Campinas venceu as duas partidas do retorno e além de escapar do descenso também beliscou uma vaga no mata-mata. Veríssimo, portanto, acredita que o time pontepretano está na sua melhor fase e que o duelo contra o Peixe será decidido em detalhes.
– É uma equipe que vem numa crescente e vive seu melhor momento na competição. Estavam brigando contra o rebaixamento e de repente conseguiram a classificação. É um clube que tem tradição também, então vai ser uma partida bastante difícil e decidida nos detalhes, já que a vaga será definida em apenas um jogo – disse o jogador ao site oficial do clube.
Diferentemente da Ponte, o Santos busca a sua primeira vitória pós-quarentena. Na primeira partida da volta do Paulistão, a equipe empatou em 1 a 1 contra o Santo André, na Vila Belmiro, pela 11ª rodada da competição, o suficiente para confirmar a classificação às quartas de final. Já no último domingo, "cumprindo tabela", o Alvinegro Praiano perdeu por 3 a 2, de virada, para o Novorizontino, na Arena Corinthians, em confronto válido pela última rodada da primeira fase do estadual

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