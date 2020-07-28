Para Veríssimo, Santos e Ponte será decidido nos detalhes: 'Partida bastante difícil'

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

Embora a Ponte Preta, adversário do Santos nas quartas de final do Campeonato Paulista, nesta quinta, às 21h30, na Vila Belmiro, tenha sido a equipe com a pior campanha na primeira fase entre os classificados às quartas de final, o zagueiro Lucas Veríssimo não vê facilidade para conseguir a classificação no estadual.

Lanterna do Paulistão na retomada do futebol brasileiro, por conta da pandemia do novo coronavírus, a equipe de Campinas venceu as duas partidas do retorno e além de escapar do descenso também beliscou uma vaga no mata-mata. Veríssimo, portanto, acredita que o time pontepretano está na sua melhor fase e que o duelo contra o Peixe será decidido em detalhes.

– É uma equipe que vem numa crescente e vive seu melhor momento na competição. Estavam brigando contra o rebaixamento e de repente conseguiram a classificação. É um clube que tem tradição também, então vai ser uma partida bastante difícil e decidida nos detalhes, já que a vaga será definida em apenas um jogo – disse o jogador ao site oficial do clube.