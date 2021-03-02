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futebol

Pará testa positivo para Covid e desfalca o Santos na Libertadores

Jogador ficará em quarentena até o dia 11 e está fora do primeiro jogo contra o Deportivo Lara, dia 9, na Vila Belmiro. Garoto Sandro deve ser o substituto do jogador...

Publicado em 02 de Março de 2021 às 17:45

LanceNet

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Publicado em 

02 mar 2021 às 17:45
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O lateral-direito Pará testou positivo para a Covid em exame realizado nesta segunda-feira e vai desfalcar o Santos na partida de ida da Copa Libertadores diante do Deportivo Lara, dia 9, na Vila Belmiro.
> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaO jogador está cumprindo quarentena e ficará dez dias em casa. Ele deve voltar aos treinos no dia 10 e desfalcará o Santos também no Campeonato Paulista contra Ferroviária e São Paulo. O jogador deve ficar à disposição do técnico Ariel Holan para o jogo de volta, dia 16, na Venezuela.
Com mais de 250 jogos pela camisa do Santos, Pará é o atleta do atual elenco com mais partidas pelo clube. O lateral de 35 anos ganhou títulos importantes com a camisa do Santos, como o Campeonato Paulista (2010, 2011, 2012), a Copa do Brasil (2010) e a Copa Libertadores (2011). Ele tem contrato com o Peixe até o final do ano.Com a ausência de Pará, o Santos deve ter um garoto na lateral-direita diante do Deportivo Lara, já que Madson fraturou duas costelas contra o Fluminense e ainda não tem previsão de volta. Sandro, que foi titular diante do Santo André na estreia no Paulista, e Mikael disputam a vaga.
Confira a nota do Santos
O Santos FC informa que o atleta Pará testou positivo para o Covid-19 no exame realizado na segunda-feira (1º), no CT Rei Pelé. O jogador já está cumprindo quarentena, isolado em sua casa, com toda a retaguarda médica garantida pelo Clube e seguindo todos os protocolos estabelecidos, com retorno aos treinos previsto para o dia 11.

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