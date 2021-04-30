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futebol

Para ter Danilo Barbosa em definitivo, Palmeiras precisará pagar R$ 39 milhões

Já com cinco jogos pelo Verdão e um gol marcado, o polivalente jogador tem contrato na França até junho de 2023
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Publicado em 30 de Abril de 2021 às 14:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 abr 2021 às 14:00
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Se, ao término dos 12 meses de empréstimo, o Verdão decidir pela permanência em definitivo de Danilo Barbosa, já se sabe o valor necessário para essa operação. Serão € 6 milhões (algo próximo dos R$ 39 milhões, pela cotação atual). O jogador pertence ao Nice, da França. A informação do valor foi primeiramente divulgada pelo jornalista Bruno Andrade.
>> ATUAÇÕES: Lucas Esteves tem noite para esquecer em derrota do Palmeiras
Danilo tem 25 anos e trabalhou ao lado do treinador Abel Ferreira, no Braga, de Portugal. Já com cinco jogos pelo Verdão e um gol marcado, o polivalente jogador tem contrato na França até junho de 2023. Barbosa foi revelado pelo Vasco e teve passagens por Valencia, da Espanha, Benfica, de Portugal, e Standard Liege, da Bélgica.A decisão pela compra ou não só acontecerá ao final desta temporada e deve passar muito pelas questões físicas que atormentaram a passagem de Danilo pela Europa. Sempre elogiado pelo futebol apresentado, não demorou a mostrar no Brasil essa capacidade, animando os torcedores do Verdão nas redes sociais.

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