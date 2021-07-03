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Para subir! Botafogo busca primeira vitória fora de casa na Série B

Alvinegro mede forças com o Avaí neste sábado na Ressacada; equipe ainda não sabe o que é triunfar longe do Rio de Janeiro no Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

03 jul 2021 às 06:00

Publicado em 03 de Julho de 2021 às 06:00

Crédito: Wilson Castro/W9 Press/LancePress!
Jogos fora do Rio de Janeiro têm sido uma das dores de cabeça do Botafogo. Neste sábado, o Alvinegro possui mais uma oportunidade de mudar tal escrita: o time enfrenta o Avaí às 21h na Ressacada, pela 9ª rodada da Série B do Brasileirão. O duelo será transmitido em tempo real no site do LANCE!.
+ Rostos conhecidos, mudanças e dificuldade para marcar a entrada da área: o Avaí que enfrenta o Botafogo
O Botafogo ainda não venceu jogos fora de casa na competição. Para uma equipe que tem objetivo de subir para a elite do futebol brasileiro, este "tabu" precisa ser quebrado o mais rápido o possível.
Os pontos do Botafogo neste contexto vieram em empates: 1 a 1 com o Vila Nova e 2 a 2 com o Londrina. As outras duas partidas foram derrotas para Náutico e Sampaio Corrêa.Contando as equipes apenas nos jogos disputados fora de casa, o Botafogo estaria brigando contra o rebaixamento. O Alvinegro tem 2 pontos fora de seus domínios - nesta tabela hipotética, seria o 15º colocado, duas posições acima do Z4.
+ Veja a tabela da Série BTodos os gols levados pelo Botafogo na Série B também foram em jogos fora de casa. O Alvinegro não sabe o que é ser vazado no Rio de Janeiro. Todas as oito vezes que teve que buscar a bola dentro da própria rede, estava no estádio da equipe adversária.
Outra estatística que ajuda a entender isto é que o Botafogo levou gols em todos os jogos como visitante. Quatro partidas e oito vezes vazado - uma média de dois gols tomados por duelo disputado. A diferença para o desempenho dentro de casa é significante.

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