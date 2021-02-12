Para segurar a liderança do Brasileirão, Inter precisará de feito inédito

Além de retomar o seu melhor futebol diante do Vasco na próxima rodada (ou ao menos vencer e segurar a ponta da tabela no Brasileirão até o confronto direto com o Flamengo), o Internacional precisará quebrar uma marca importante no próximo domingo (14) em São Januário. >Simule a reta final do Colorado no Brasileirão!Com uma campanha de 19 vitórias, nove empates e sete derrotas até aqui, todos os triunfos conquistados pelo Colorado tiveram em campo uma das peças mais versáteis e exaltadas do plantel dirigido por Abel Braga: o meio-campista Patrick.