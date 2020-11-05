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Para Ricardo Sá Pinto, Vasco merecia vencer o Caracas: 'O árbitro não marcou três pênaltis'

Técnico português ficou satisfeito com o desempenho do Cruz-Maltino na segunda partida contra o time venezuelano, pela Copa Sul-Americana, nesta quarta-feira...

Publicado em 05 de Novembro de 2020 às 00:18

LanceNet

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Publicado em 

05 nov 2020 às 00:18
Crédito: Ricardo Sá Pinto vive os primeiros momentos à frente da equipe cruz-maltina (Matias Delacroix//AFP
O Vasco se classificou na Copa Sul-Americana ao empatar com o Caracas (VEN), mas o técnico Ricardo Sá Pinto entende que o time merecia vencer. O treinador cruz-maltino entendeu que a atuação da equipe foi merecedora de melhor resultado. E reclamou do desempenho da arbitragem, a quem responsabilizou pelo 0 a 0.- Não marcamos, mas eles também não marcaram. O árbitro não marcou três pênaltis. Criamos oportunidades, não deixamos o adversário criar, fomos organizados. Há muito trabalho pela frente. Não somos candidatos a ganhar, nesta altura, nenhuma competição. Mas sabemos nossos objetivos e queremos fazer história. Parabéns aos jogadores, diante da tanta dificuldade, ter esse resultado contra a melhor equipe da Venezuela, que só não foi melhor que o Libertad (PAR) no saldo de gols - exaltou o português, citando o desempenho do adversário na Copa Libertadores.
O Vasco volta as atenções, agora, para o Campeonato Brasileiro. O próximo adversário é o Palmeiras, no domingo, em São Januário.

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