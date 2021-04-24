Para quem vale este Resende x Vasco? Para jogadores como Léo Jabá

Crédito: Léo Jabá jogou toda a segunda etapa da partida do Vasco contra o Boavista (Rafael Ribeiro/Vasco

O Vasco já admitiu que, fora das semifinais do Campeonato Carioca, a Taça Rio será utilizada somente como preparação. Ou seja, importará menos o resultado e mais o desempenho de olho no início da Série B do Campeonato Brasileiro. Por isso, mesmo valendo pouco para a instituição, vale bastante para quem entrar em campo.O exemplo maior disso é Léo Jabá. O ponta contratado por empréstimo tem três jogos pelo Cruz-Maltino e vem ganhando minutos em campo pouco a pouco. No último jogo, voltou a jogar 45 minutos após longo e tenebroso inverno. Neste sábado, deverá ser titular visto que Gabriel Pec está de folga e Marquinhos Gabriel foi poupado.

Será um time diferente, mais uma vez. Mas com a perspectiva de poucos jogos - mesmo que amistosos - e cinco semanas de preparação até o início da principal competição da temporada vascaína, cada oportunidade de mostrar serviço vale ouro.

- Acabo de ganhar um jogador, o Léo Jabá. O Vasco vai ganhando alternativa. Expectativa boa, apesar da eliminação. A gente fica chateado, triste, mas leva muita coisa boa - analisou o técnico Marcelo Cabo, após o empate com o Boavista, que resultou na eliminação da equipe do Estadual.

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