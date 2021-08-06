Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Pará minimiza futebol ruim e comemora a classificação do Santos

Lateral voltou ao time titular do Peixe na derrota contra a Juazeirense como capitão...

Publicado em 06 de Agosto de 2021 às 09:25

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 ago 2021 às 09:25
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O Santos foi derrotado na noite desta quinta-feira por 2 a 0 pela Juazeirense, na Bahia, no confronto de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, mas no final conseguiu a classificação para as quartas de final da competição. No placar agregado, o confronto terminou com 4 a 2 para o Peixe, que assim garantiu seu lugar entre os oito times classificados.Com uma equipe praticamente só de reservas (e garotos), o lateral Pará, um dos atletas mais experientes do elenco, voltou a ser titular. E no final do jogo ele, que foi capitão do Peixe, questionou a qualidade do gramado Adauto Moraes. Durante a partida, o Santos teve dificuldade para trocar passes."A gente sabia que o jogo ia ser difícil, apesar do placar que a gente construiu na Vila. Um campo nessas condições sempre complica. Não é desculpa. Viemos com o propósito de fazer um grande jogo. Infelizmente o primeiro tempo não foi aquilo que a gente queria, mas no intervalo a gente conseguiu corrigir. O mais importante é que saímos com a classificação", disse Pará em entrevista ao canal Première.No próximo domingo (8), o Santos recebe o Corinthians, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Fernando Diniz deve voltar com os titulares que folgaram nesta quinta-feira. As duas equipes brigam na parte intermediária da tabela da competição.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que a 'teoria da guerra justa' está no centro de impasse entre Trump e o papa
O abraço pode ser um gesto simples, mas traz diversos benefícios para a saúde física e mental (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)
Como na canção, a hora do encontro é também despedida
Imagem de destaque
Corporativismo distorcido não apenas na Polícia Militar do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados