Pará minimiza futebol ruim e comemora a classificação do Santos

O Santos foi derrotado na noite desta quinta-feira por 2 a 0 pela Juazeirense, na Bahia, no confronto de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, mas no final conseguiu a classificação para as quartas de final da competição. No placar agregado, o confronto terminou com 4 a 2 para o Peixe, que assim garantiu seu lugar entre os oito times classificados.Com uma equipe praticamente só de reservas (e garotos), o lateral Pará, um dos atletas mais experientes do elenco, voltou a ser titular. E no final do jogo ele, que foi capitão do Peixe, questionou a qualidade do gramado Adauto Moraes. Durante a partida, o Santos teve dificuldade para trocar passes."A gente sabia que o jogo ia ser difícil, apesar do placar que a gente construiu na Vila. Um campo nessas condições sempre complica. Não é desculpa. Viemos com o propósito de fazer um grande jogo. Infelizmente o primeiro tempo não foi aquilo que a gente queria, mas no intervalo a gente conseguiu corrigir. O mais importante é que saímos com a classificação", disse Pará em entrevista ao canal Première.No próximo domingo (8), o Santos recebe o Corinthians, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Fernando Diniz deve voltar com os titulares que folgaram nesta quinta-feira. As duas equipes brigam na parte intermediária da tabela da competição.