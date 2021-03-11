Pará e Kaio Jorge voltam aos treinos, mas Marinho segue dúvida

> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaPará estava isolado com a Covid-19 e voltou após dez dias de quarentena, já Kaio Jorge está recuperado de lesão muscular na coxa esquerda e já está treinando normalmente, mas voltou a trabalhar com bola.

O atacante Marinho está trabalhando na parte interna do CT Rei Pelé e é dúvida para a partida diante o Deportivo Lara, da Venezuela. Peça importante no elenco, Marinho não atua desde a reta final do Campeonato Brasileiro de 2020. Sua última partida foi diante o Fluminense, na Vila Belmiro, em que marcou a despedida do técnico Cuca.Ele testou positivo para a Covid, cumpriu quarentena, mas ainda não foi a campo treinar e não está 100% fisicamente. A expectativa era contar com o camisa 11 na pré-Libertadores, mas ele segue como dúvida.