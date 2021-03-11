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Pará e Kaio Jorge voltam aos treinos, mas Marinho segue dúvida

Lateral voltou após o fim da quarentena da Covid e deve voltar ao time na terça-feira, no jogo de volta contra o Deportivo Lara. Marinho ainda preocupa...

Publicado em 11 de Março de 2021 às 12:54

LanceNet

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Publicado em 

11 mar 2021 às 12:54
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Perto de duelo decisivo na próxima terça-feira (16) diante do Deportivo Lara, pela Copa Libertadores, o lateral-direito Pará e o atacante Kaio Jorge voltaram aos treinos na manhã desta quinta-feira, no CT Rei Pelé.
> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaPará estava isolado com a Covid-19 e voltou após dez dias de quarentena, já Kaio Jorge está recuperado de lesão muscular na coxa esquerda e já está treinando normalmente, mas voltou a trabalhar com bola.
O atacante Marinho está trabalhando na parte interna do CT Rei Pelé e é dúvida para a partida diante o Deportivo Lara, da Venezuela. Peça importante no elenco, Marinho não atua desde a reta final do Campeonato Brasileiro de 2020. Sua última partida foi diante o Fluminense, na Vila Belmiro, em que marcou a despedida do técnico Cuca.Ele testou positivo para a Covid, cumpriu quarentena, mas ainda não foi a campo treinar e não está 100% fisicamente. A expectativa era contar com o camisa 11 na pré-Libertadores, mas ele segue como dúvida.
Além do trio, o lateral Madson e o atacante Raniel seguem trabalhando internamente no CT Rei Pelé.

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