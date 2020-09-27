Para duelo com o Botafogo, Bahia pode ter dois importantes desfalques

Crédito: Divulgação/Felipe Oliveira/Bahia

Além de ter perdido mais um jogo no Campeonato Brasileiro, dessa vez para o Athletico-PR na Arena da Baixada, o Bahia pode ter contraído dois desfalques pensando na próxima partida da competição onde o Tricolor viaja ao Rio de Janeiro para atuar diante do Botafogo.

Isso porque os atacantes Gilberto e Élber, aos 33 da etapa inicial e já no início do segundo tempo, precisaram ser substituídos mediante a reclamações de dores musculares que ainda serão melhor avaliadas pelo departamento médico do clube de Salvador.

Daniel Araújo, médico do Bahia, fez a devida avaliação de ambos os casos alegando que a realização de exames não está descartada dependendo da extensão do problema:

- Élber sentiu uma dor muscular na região da coxa, queria voltar no segundo tempo. Conversei com o professor Mano Menezes, em comum acordo a gente achou mais conveniente tirar da partida para que uma dor muscular não se transformasse em lesão mais grave. Foi medicado, está em tratamento intensivo. Assim como Gilberto, a gente espera que participe da próxima partida. Passa a ser dúvida. A gente espera que o tratamento surta efeito.