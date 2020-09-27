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futebol

Para duelo com o Botafogo, Bahia pode ter dois importantes desfalques

Os atacantes Élber e Gilberto deixaram o gramado sentindo dores e devem ser reavaliados antes do próximo compromisso pelo Brasileirão...

Publicado em 27 de Setembro de 2020 às 16:27

LanceNet

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Publicado em 

27 set 2020 às 16:27
Crédito: Divulgação/Felipe Oliveira/Bahia
Além de ter perdido mais um jogo no Campeonato Brasileiro, dessa vez para o Athletico-PR na Arena da Baixada, o Bahia pode ter contraído dois desfalques pensando na próxima partida da competição onde o Tricolor viaja ao Rio de Janeiro para atuar diante do Botafogo.
Isso porque os atacantes Gilberto e Élber, aos 33 da etapa inicial e já no início do segundo tempo, precisaram ser substituídos mediante a reclamações de dores musculares que ainda serão melhor avaliadas pelo departamento médico do clube de Salvador.
Daniel Araújo, médico do Bahia, fez a devida avaliação de ambos os casos alegando que a realização de exames não está descartada dependendo da extensão do problema:
- Élber sentiu uma dor muscular na região da coxa, queria voltar no segundo tempo. Conversei com o professor Mano Menezes, em comum acordo a gente achou mais conveniente tirar da partida para que uma dor muscular não se transformasse em lesão mais grave. Foi medicado, está em tratamento intensivo. Assim como Gilberto, a gente espera que participe da próxima partida. Passa a ser dúvida. A gente espera que o tratamento surta efeito.
- Os atletas continuarão na fisioterapia. Estão medicados. Amanhã farão tratamento intensivo. No Rio de Janeiro vamos avaliar os atletas. Se necessário, na segunda faremos exames, mas dependerá da evolução e da dor que eles sentirem nos próximos dias - acrescentou a autoridade médica do Esquadrão.

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