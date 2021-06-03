Para alavancar e-Sports do clube, Vasco fecha parceria com BlackDragons e terá peneira virtual

Crédito: Reprodução/ Twitter VascodaGama

O Vasco anunciou, nesta quinta-feira, o acerto com a equipe BlackDragons para o desenvolvimento dos e-Sports do clube. Pela parceria, a Cruz de Malta vai vestir o time e haverá peneiras virtuais. A ideia é fazer o Cruz-Maltino figurar em modalidades além das atuais Pro Evolution Soccer e Wild Rift.As inscrições para as peneiras serão abertas em breve, de acordo com publicação do site oficial do clube. Haverá um uniforme específico para a categoria, e que será comercializado.

- O e-Sports é um mercado de 1,5 bilhão de dólares e tem uma trajetória de deixar muitos setores com inveja. Os jogadores são celebridades, os torneios enchem arenas e os patrocinadores a cada dia se aproximam mais. A audiência dos campeonatos é maior do que a do futebol. Não estamos mais falando de algo do futuro e, sim, do presente - afirma Vitor Roma, vice-presidente de marketing do clube. E conclui:

- E hoje o Vasco dá um passo importante em direção a este universo, se aliando a uma marca importante e líder, como devem ser os parceiros do Clube. É só o início dessa trajetória e estar ao lado da Black Dragons neste projeto é motivo de muito orgulho para nós - afirma ao site oficial do Vasco.