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Para a Ferj, clubes 'não devem exercer o direito de transmitir seus jogos', mesmo como mandantes

Federação do Rio de Janeiro se posicionou após ser notificada pela Globo, que decidiu não mais transmitir partidas do Carioca após transmissão em plataforma do Flamengo...
LanceNet

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Publicado em 

02 jul 2020 às 20:45

Publicado em 02 de Julho de 2020 às 20:45

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Após a decisão da Globo de rescindir o contrato e não transmitir mais o Campeonato Carioca, a Federação de Futebol do Estadio do Rio de Janeiro posicionou-se por meio de uma nota. A Ferj diz ter sido surpreendida com a notificação da emissora e afirma que apresentará uma contra notificação. Por fim, a entidade diz entender que os clubes signatários do contrato - todos da Série A com exceção do Flamengo -, "no momento e mesmo como mandantes, não devem exercer o direito de transmitir seus jogos até posterior decisão."
Confira a publicação feita pelo Ferj no perfil oficial do Campeonato Carioca.
"A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro foi surpreendida, nesta data, com a notificação da TV Globo sobre a rescisão de contrato dos direitos de transmissão do Campeonato Carioca e ainda com a informação, no documento, de que a emissora garante o pagamento integral da cota de 2020. Assim sendo, a FERJ apresentará a contra notificação e entende que os clubes signatários do contrato, no momento e mesmo como mandantes, não devem exercer o direito de transmitir suas partidas até posterior decisão."

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