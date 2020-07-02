Para a Ferj, clubes 'não devem exercer o direito de transmitir seus jogos', mesmo como mandantes

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Após a decisão da Globo de rescindir o contrato e não transmitir mais o Campeonato Carioca, a Federação de Futebol do Estadio do Rio de Janeiro posicionou-se por meio de uma nota. A Ferj diz ter sido surpreendida com a notificação da emissora e afirma que apresentará uma contra notificação. Por fim, a entidade diz entender que os clubes signatários do contrato - todos da Série A com exceção do Flamengo -, "no momento e mesmo como mandantes, não devem exercer o direito de transmitir seus jogos até posterior decisão."

Confira a publicação feita pelo Ferj no perfil oficial do Campeonato Carioca.