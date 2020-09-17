Para a federação espanhola, Setién ainda é técnico do Barça. Entenda

O técnico Ronald Koeman ainda não recebeu autorização da Real Federação Espanhola para comandar o Barcelona em jogos oficiais e corre o risco de não estar à frente do time na estreia do Campeonato Espanhol contra o Villarreal, no dia 27. A informação foi divulgada pela rádio espanhola Cadena.O imbroglio ocorre pelo seguinte motivo: o Barcelona ainda não fechou um acordo de rescisão com o treinador Quique Setién, dispensado após a eliminação do time na Champions 2019/20. Pela lei, Setién ainda permanece oficialmente como treinador dos catalães.Para aceitar o acordo de rescisão, Setién quer o pagamento do valor integral do contrato que terminaria apenas em junho de 2021. Já o Barcelona espera fazer acordo pagando um valor bem abaixo do contratado.