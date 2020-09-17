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futebol

Para a federação espanhola, Setién ainda é técnico do Barça. Entenda

Ocorre um inusitado imbroglio  entre o clube catalão  e seu ex-treinador. Esta situação  faz Koeman estar sem condições comandar o Barcelona em jogos oficiais...

Publicado em 16 de Setembro de 2020 às 21:09

LanceNet

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Publicado em 

16 set 2020 às 21:09
Crédito: Koeman ainda não é, oficialmente, na Real Federaçao Espanhola, treinador do Barcelona (Pau BARRENA / AFP
O técnico Ronald Koeman ainda não recebeu autorização da Real Federação Espanhola para comandar o Barcelona em jogos oficiais e corre o risco de não estar à frente do time na estreia do Campeonato Espanhol contra o Villarreal, no dia 27. A informação foi divulgada pela rádio espanhola Cadena.O imbroglio ocorre pelo seguinte motivo: o Barcelona ainda não fechou um acordo de rescisão com o treinador Quique Setién, dispensado após a eliminação do time na Champions 2019/20. Pela lei, Setién ainda permanece oficialmente como treinador dos catalães.Para aceitar o acordo de rescisão, Setién quer o pagamento do valor integral do contrato que terminaria apenas em junho de 2021. Já o Barcelona espera fazer acordo pagando um valor bem abaixo do contratado.
Caso a confusão jurídica permaneça até o fim da próxima semana, o clube catalão corre o risco de não contar no banco com seu novo treinador Koeman, que já trabalha há duas semanas com o elenco.

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