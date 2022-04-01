Papo reto! Diego Ribas manda recado à torcida do Flamengo antes da final do Cariocão

Em desvantagem, o Flamengo tentará o inédito Tetra do Carioca a partir das 18h deste sábado, no jogo de volta da final contra o Fluminense, que venceu na ida por 2 a 0, no Maracanã. Além do otimismo de Paulo Sousa, que afirmou que o Rubro-Negro irá reverter a vantagem e ser campeão, Diego Ribas mandou um recado para a torcida a fim de acender as esperanças pela remontada. Veja:- O caminho é um só. Foco, fé e muita determinação! Nos vemos amanhã no Maraca, Nação! - postou o camisa 10, que atuou em seis jogos nesta temporada, sendo apenas dois como titular, em suas redes sociais. O Flamengo já encerrou a preparação para a finalíssima do Cariocão. O time de Paulo Sousa precisará vencer por mais de três gols de diferença para ser campeão de forma direta. No caso de dois, a final será decidida nos pênaltis.