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Papo reto! Diego Ribas manda recado à torcida do Flamengo antes da final do Cariocão

Rubro-Negro precisa reverter a vantagem obtida pelo Fluminense na ida da final do Carioca, com a vitória por 2 a 0...
LanceNet

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Publicado em 

01 abr 2022 às 16:15

Publicado em 01 de Abril de 2022 às 16:15

Em desvantagem, o Flamengo tentará o inédito Tetra do Carioca a partir das 18h deste sábado, no jogo de volta da final contra o Fluminense, que venceu na ida por 2 a 0, no Maracanã. Além do otimismo de Paulo Sousa, que afirmou que o Rubro-Negro irá reverter a vantagem e ser campeão, Diego Ribas mandou um recado para a torcida a fim de acender as esperanças pela remontada. Veja:- O caminho é um só. Foco, fé e muita determinação! Nos vemos amanhã no Maraca, Nação! - postou o camisa 10, que atuou em seis jogos nesta temporada, sendo apenas dois como titular, em suas redes sociais. O Flamengo já encerrou a preparação para a finalíssima do Cariocão. O time de Paulo Sousa precisará vencer por mais de três gols de diferença para ser campeão de forma direta. No caso de dois, a final será decidida nos pênaltis.
Crédito: DiegochegouaoFlamengoemmeadosde2016(Foto:AlexandreVidal/Flamengo

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