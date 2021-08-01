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futebol

Paolo Guerrero fala sobre a sua volta ao time titular do Inter

Camisa 9 foi a principal surpresa na escalação, mas não conseguiu render dentro das quatro linhas...

Publicado em 01 de Agosto de 2021 às 12:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 ago 2021 às 12:30
Crédito: Ricardo Duarte / Internacional
Em crise diante de tantos resultados negativos, o Internacional recebeu o Cuiabá na noite do último sábado e ficou no empate sem gols, algo que apenas aumentou a turbulência dentro do Beira-Rio.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Apesar do placar negativo, a novidade ficou por conta de Paolo Guerrero, que recebeu uma oportunidade no time titular.
Visivelmente sem ritmo, o peruano fez uma análise do seu desempenho e dos companheiros dentro das quatro linhas.
‘Tá faltando o passe final, estamos inseguros, estou sem ritmo, falta sequência. Está faltando agredir mais. Essa é a cara do Inter, estamos em casa’, afirmou.

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