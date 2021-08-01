Paolo Guerrero fala sobre a sua volta ao time titular do Inter

Crédito: Ricardo Duarte / Internacional

Em crise diante de tantos resultados negativos, o Internacional recebeu o Cuiabá na noite do último sábado e ficou no empate sem gols, algo que apenas aumentou a turbulência dentro do Beira-Rio.

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Apesar do placar negativo, a novidade ficou por conta de Paolo Guerrero, que recebeu uma oportunidade no time titular.

Visivelmente sem ritmo, o peruano fez uma análise do seu desempenho e dos companheiros dentro das quatro linhas.