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futebol

Palmeiras x São Paulo: saiba onde assistir ao duelo pelo Paulistão

Clássico pela competição estadual poderá ser assistido no pay-per-view...

Publicado em 15 de Abril de 2021 às 07:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 abr 2021 às 07:30
Crédito: (Arte: Matheus Bottura
Em partida válida pela 5ª rodada do Campeonato Paulista 2021, Palmeiras e São Paulo se enfrentam nesta sexta-feira (16), às 22h (Horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo-SP.Pela competição estadual, o Verdão está no Grupo C com 8 pontos conquistados e está na segunda colocação. Na última partida, em 14 de março, o Palmeiras venceu a Ferroviária por 2 a 0, no Allianz Parque. Já o São Paulo, por sua vez, é o líder do Grupo B com 16 pontos e vem de uma vitória por 3 a 2 sobre o Guarani, no Estádio do Morumbi.
Palmeiras x São Paulo terá transmissão ao vivo para todo o Brasil no Premiere (pay-per-view). Outra alternativa para acompanhar a partida é não só pelo tempo real do Lance!/Nosso Palestra, como também também no Twitter, com a hashtag #trNossoPalestra.

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