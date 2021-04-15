Palmeiras x São Paulo: saiba onde assistir ao duelo pelo Paulistão

Em partida válida pela 5ª rodada do Campeonato Paulista 2021, Palmeiras e São Paulo se enfrentam nesta sexta-feira (16), às 22h (Horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo-SP.Pela competição estadual, o Verdão está no Grupo C com 8 pontos conquistados e está na segunda colocação. Na última partida, em 14 de março, o Palmeiras venceu a Ferroviária por 2 a 0, no Allianz Parque. Já o São Paulo, por sua vez, é o líder do Grupo B com 16 pontos e vem de uma vitória por 3 a 2 sobre o Guarani, no Estádio do Morumbi.