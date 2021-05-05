Palmeiras x Santos: onde assistir ao clássico pelo Paulistão, arbitragem e escalações

Crédito: ARMANDO PAIVA / LANCE

Em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Paulista 2021, Palmeiras e Santos se enfrentam nesta quinta-feira (6), às 21h (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo.

As situações estão difíceis para as duas equipes conquistarem uma vaga nas quartas do Paulistão. Os times ocupam, atualmente, a terceira colocação de suas chaves. O Palmeiras está a três pontos do Novorizontino, no Grupo C, e o Santos atualmente tem uma desvantagem de quatro pontos para o Guarani, segundo da chave D. Dependendo da combinação de resultados na rodada, os dois podem dar adeus à competição.

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ABEL FERREIRA COGITA ESCALAR SUB-17 OU SUB-20 NO CLÁSSICO

Não é de hoje o descontentamento de Abel Ferreira com a Federação Paulista de Futebol. Durante a coletiva após vitória do Palmeiras sobre o Defensa y Justicia-ARG pela Libertadores, o técnico foi questionado sobre o clássico contra o Santos, e deixou claro que usa a Paulistão como um "laboratório" e, segundo ele, isso não vai se alterar na programação estabelecida para a partida desta quinta:

- Se contra o Santos tivermos que entrar com o sub-17, vamos com o sub-17, ou com o sub-20. Temos 24 horas para preparar cada jogo, já falamos o que significa para nós o Paulista. Temos de dar prioridade às competições - disse.

SANTOS DEVE TER FORÇA MÁXIMA ENTRE OS DISPONÍVEIS​O Santos tem poucas chances de classificação no Paulistão, mas quer evitar chegar na última rodada correndo o risco de rebaixamento. Por isso, o auxiliar técnico Marcelo Fernandes deve utilizar quase todos os titulares na partida desta quinta-feira. O problema de última hora foi o volante Alison, com dores musculares.Horário, transmissão, arbitragem, prováveis escalações: os dados de Palmeiras x Santos

Data: 6 de Maio de 2021, quinta-feiraHorário: 21h (horário de Brasília)Local: Allianz Parque, em São Paulo

Árbitro: Luiz Flavio de OliveiraAssistentes: Fabrini Bevilaqua Costa e Alex Ang RibeiroVAR: José Claudio Rocha Filho, Fabricio Porfirio de Moura e Carlos Augusto Nogueira Junior

Transmissão:

– SPORTV E PREMIERE (pay-per-view para todo o Brasil, com narração de Everaldo Marques, comentários de Paulo Vinicius Coelho (por vídeo) e Caio Ribeiro, Sálvio Spinola na Central do Apito e Alexandre Oliveira e Leonardo Lepri nas reportagens);PALMEIRAS: Vinicius, Mayke, Henri e Alan Empereur; Gabriel Menino, Fabinho, Zé Rafael, Gustavo Scarpa e Matías Viña; Wesley (Giovani) e Willian Bigode. Técnico: Abel Ferreira.

Desfalques: Luan Silva, Breno Lopes, Benjamín Kuscevic e Gabriel Veron (machucados) e Lucas Lima (transição física);Pendurados: Renan, Danilo, Fabinho e Gabriel Silva;Suspenso: Ninguém.

SANTOS: João Paulo, Pará, Kaiky Fernandes, Luan Peres e Felipe Jonatan; Guilherme Nunes (Jean Mota), Vinícius Balieiro e Gabriel Pirani; Marinho (Ângelo), Kaio Jorge e Lucas Braga. Técnico: Marcelo Fernandes.