Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Palmeiras x Internacional: onde assistir ao duelo pelo Brasileirão, arbitragem e escalações
futebol

Palmeiras x Internacional: onde assistir ao duelo pelo Brasileirão, arbitragem e escalações

Confira todas as informações sobre a partida pela 27ª rodada da competição nacional...
LanceNet

16 out 2021 às 21:35

Publicado em 16 de Outubro de 2021 às 21:35

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional
Em partida válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro 2021, Palmeiras e Internacional se enfrentam neste domingo (17), às 16h (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo-SP.
Sterling quer deixar o Manchester City, Corinthians segue de olho em Paulinho, agente de Haaland conversa com o PSG… O Dia do Mercado
Na quinta colocação do Brasileirão com 40 pontos, o Verdão vem de um empate contra o Bahia por 0 a 0 na Arena Fonte Nova, em Salvador-BA, e não vence há cinco jogos na competição. Já o Colorado, por sua vez, ocupa a sétima posição do torneio com 39 pontos e, na última rodada, venceu o América-MG por 3 a 1, no Beira-Rio, em Porto Alegre-RS.
Reforços importantes para o Palmeiras se reapresentaram na Academia de Futebol. Weverton e Piquerez se reapresentaram na Academia de Futebol após disputarem as Eliminatórias da Copa do Mundo por suas seleções e devem ser as novidades para o confronto contra o Internacional no Allianz Parque.
Veja a tabela completa do BrasileirãoJá Gustavo Goméz, também retornou ao Brasil após representar o Paraguai, porém, o zagueiro realizou atividades regenerativas em sua residência após ter uma logística mais complexa retornar, e foi autorizado pelo Núcleo de Saúde e Performance a se apresentar no CT apenas neste sábado (16). Ele também deve estar à disposição do técnico Abel Ferreira.
O técnico Diego Aguirre pode ter importantes desfalques no Internacional para o confronto contra o Palmeiras. Rodrigo Lindoso, Maurício e Patrick seguem em tratamento após lesões e serão reavaliados no treino deste sábado (16) no CT do Parque Gigante, para determinar se serão relacionados para a partida.
FICHA TÉCNICAPALMEIRAS X INTERNACIONAL​Data: 17 de Outubro de 2021, terça-feira;Horário: 16h (horário de Brasília);Local: Allianz Parque, em São Paulo-SPÁrbitro: Bráulio da Silva Machado - FIFA/SCAssistentes: Kléber Lúcio Gil - FIFA/SC e Alex dos Santos - SCVAR: Wagner Reway - VAR/FIFA-PB, Oberto da Silva Santos - PB e Marrubson Melo Freitas - DF
Transmissão:​– Rede Globo (TV aberta para os estados de SP, RS, SC, PR, MG (exceto Juiz de Fora), GO, TO, MT, MS, BA, AL, PE, CE, MA, PA, AM, RO, RR, AM, AC e DF); – Premiere (pay-per-view para todo o Brasil);– Estádio TNT Sports e HBO MAX (aplicativo de streaming).
Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
PALMEIRAS: Weverton, Marcos Rocha, Luan, Gómez e Piquerez; Felipe Melo, Zé Rafael (Patrick de Paula), Raphael Veiga e Dudu; Rony e Luiz Adriano. Técnico: Abel Ferreira.
Desfalques; Danilo, Gabriel Menino, Kuscevic, e Mayke (lesionados);Suspensos: Wesley (Vermelho Direto); Pendurados: Kuscevic, Zé Rafael, Deyverson e Abel Ferreira; Voltam de suspensão: Ninguém;
INTERNACIONAL: Daniel; Saravia, Mercado, Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Johnny (Maurício), Edenilson, Taison e Patrick; Yuri Alberto. Técnico: Diego Aguirre
Desfalques: Rodrigo Lindoso, Rodrigo Moledo, Bruno Méndez, Lucas Ramos e Vinícius Mello (lesionados) Suspensos: Paulo Victor (3º Amarelo)Pendurados: Moisés, Rodrigo Dourado, Heitor, Bruno Méndez, Yuri Alberto, Pedro Henrique e Léo BorgesVoltam de suspensão: Ninguém;

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

