Palmeiras x Ferroviária: saiba onde assistir

Em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Paulista 2021, Palmeiras e Ferroviária se enfrentam neste domingo (14), às 16h (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São PauloEmbalado pelo título da Copa do Brasil e uma boa vitória por 3 a 0 sobre o São Caetano, na última quinta (11), o Palmeiras está na terceira colocação do Grupo C com quatro pontos conquistados, mas com um jogo a menos. Ituano, Red Bull Bragantino e Grêmio Novorizontino são os outros times que compõem o grupo.
Já a Ferroviária, por sua vez, ocupa a vice-liderança do grupo B com sete pontos e na última rodada goleou o Botafogo-SP por 5 a 0, no Estádio Municipal Dr. Ademar Pereira de Barros, em Araraquara, e segue invicta na competição estadual. São Paulo, Ponte Preta e São Bento são as outras equipes do grupo.Palmeiras x Ferroviária será transmitido na Rede Globo - TV aberta para os estados de SP, PR, SC, ES, TO, MT, BA, SE, AL, PB, RN, CE, PI, MA, PA, AM, RO, AC, RR, AP, DF e Resende-RJ, com narração de Gustavo Villani, comentários de Caio Ribeiro e Casagrande, Sálvio Spínola na Central do Apito e André Hernan nas reportagens);
A partida também terá transmissão no SporTV (TV por assinatura) e Premiere para todo o Brasil, com narração de Jader Rocha, comentários de Paulo Nunes (por vídeo) e Paulo Vinícius Coelho. Sandro Meira Ricci na Central do Apito e Caio Maciel nas reportagens.
O assinante poderá assistir ao jogo online pelo Globo Play e Premiere Play.