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Palmeiras x CRB: saiba como assistir ao duelo pela Copa do Brasil

A partida pela competição nacional terá transmissão na TV por assinatura e pay-per-view...
LanceNet

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Publicado em 

08 jun 2021 às 07:30

Publicado em 08 de Junho de 2021 às 07:30

Crédito: Cesar Greco / Palmeiras
Em partida válida pela terceira fase da Copa do Brasil 2021, jogo de volta, Palmeiras e CRB se enfrentam nesta quarta-feira (09), às 19h (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo.Atual campeão da Copa do Brasil, o Verdão encara o Galo da Praia, em São Paulo, em busca da vaga para às oitavas de final da competição nacional. Na partida de ida, em Maceió – AL, o Palmeiras venceu por 1 a 0 (gol de Willian) e joga por um empate para avançar de fase no torneio.
Palmeiras x CRB terá transmissão ao vivo para todo o Brasil no Sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view), a partir das 19h.

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