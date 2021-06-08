Palmeiras x CRB: saiba como assistir ao duelo pela Copa do Brasil

Em partida válida pela terceira fase da Copa do Brasil 2021, jogo de volta, Palmeiras e CRB se enfrentam nesta quarta-feira (09), às 19h (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo.Atual campeão da Copa do Brasil, o Verdão encara o Galo da Praia, em São Paulo, em busca da vaga para às oitavas de final da competição nacional. Na partida de ida, em Maceió – AL, o Palmeiras venceu por 1 a 0 (gol de Willian) e joga por um empate para avançar de fase no torneio.