Palmeiras x CRB: onde assistir ao duelo de volta da Copa do Brasil, arbitragem e prováveis escalações

Crédito: Cesar Greco / Palmeiras

Em partida válida pela terceira fase da Copa do Brasil 2021, jogo de volta, Palmeiras e CRB se enfrentam nesta quarta-feira (9), às 19h (Horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo.

Atual campeão da Copa do Brasil, o Verdão encara o Galo da Praia em São Paulo em busca da vaga às oitavas de final da competição nacional. Na partida de ida, em Maceió–AL, o Palmeiras venceu por 1 a 0 (gol de Willian) e joga por um empate para avançar de fase no torneio.>> ATUAÇÕES: Wesley brilha em vitória do Palmeiras sobre a Chapecoense>> Confira a tabela do Brasileirão 2021 e faça sua simulação

CAETANO É REGULARIZADO PELO CRB E VIRA OPÇÃO PARA O DUELO DECISIVO CONTRA O PALMEIRAS

O zagueiro Caetano, apresentado no CRB na última semana, foi regularizado na CBF e está à disposição para o confronto contra o Palmeiras na Copa do Brasil. Emprestado pelo Corinthians, o jogador disputou o Paulistão 21 pelo São Caetano e enfrentou o Verdão na competição estadual. Na oportunidade, o Alviverde venceu por 3 a 0.

PATRICK DE PAULA TEM TRAUMA E É DESFALQUE; WEVERTON PODE VOLTAR A TEMPO DA PARTIDA

Substituído na partida contra a Chapecoense pelo Brasileirão no último domingo (06), Patrick de Paula virou desfalque para o técnico Abel Ferreira. O camisa 5 teve um trauma no quadril e está em observação no Núcleo de Saúde e Performance.

O goleiro Weverton, que está com a Seleção Brasileira, tem a possibilidade de reforçar o Verdão na Copa do Brasil. Os selecionáveis serão liberados após o duelo diante do Paraguai, nesta terça-feira (08), e o camisa 21 já tem a volta a São Paulo agendada para antes da partida do Palmeiras contra o CRB.Horário, transmissão, arbitragem, prováveis escalações: os dados de Palmeiras x CRB

Data: 09 de Junho de 2021, quarta-feiraHorário: 19h (horário de Brasília)Local: Allianz Parque, em São Paulo

Árbitro: Antonio Dib Moraes de Sousa – AB/PIAssistentes: Rogério de Oliveira Braga – AB/PI e Márcio Iglésias Araújo Silva – AB/PI

Transmissão:– SPORTV e PREMIERE (TV por assinatura e pay-per-view para todo o Brasil);PALMEIRAS: Weverton, Marcos Rocha, Luan, Vanderlan e Victor Luís; Felipe Melo (Fabinho), Zé Rafael e Gustavo Scarpa; Breno Lopes, Rony e Willian. Técnico: Abel Ferreira.

Desfalques: Gabriel Menino (convocado para a Seleção Brasileira Olímpica), Gustavo Gómez (convocado para a Seleção Paraguaia) e Matías Viña (convocado para a Seleção Uruguaia), Gabriel Veron (lesão na coxa esquerda), Danilo (lesão na coxa esquerda), Danilo Barbosa (lesão na coxa direita), Patrick de Paula (trauma no quadril) e Kuscevic (em transição física);Covid-19: Gabriel Veron e Michel.

CRB: Diogo Silva; Reginaldo, Gum, Frazan e Guilherme Romão; Claudinei, Marthã e Diego Torres; Erik, Calyson e Hyuri. Técnico: Allan Aal.