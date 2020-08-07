Palmeiras x Corinthians: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Palmeiras e Corinthians voltam a se encontrar para a grande final do Campeonato Paulista-2020 neste sábado (8), às 16h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque. Com o empate por 0 a 0 na ida, em Itaquera, qualquer vitória simples a um dos times garante o título estadual. Em caso de empate, a decisão irá para os pênaltis.

No lado dos donos da casa, a escalação da zaga é, ainda, uma incógnita. O Alviverde não divulgou detalhes sobre a preparação da equipe e não se sabe se Felipe Melo retomará seu posto – ele ficou de fora no último Dérbi por conta de uma lesão muscular na coxa. Caso ele atue, Luan volta para o banco. Também não se sabe se Vanderlei Luxemburgo manterá Zé Rafael na equipe no lugar de Willian.

Do outro lado, o Corinthians deve repetir a escalação de seus últimos três jogos no Paulistão. Cantillo, que já ficou no banco na primeira partida da decisão, deve permanecer como opção de Tiago Nunes e a dupla Gabriel e Éderson tende a ser mantida para iniciar o duelo da final neste sábado. O único desfalque será Boselli, que ainda ser recupera de cirurgia na face.Esta será a décima primeira final direta de campeonato entre eles em 103 anos de rivalidade. O lado verde leva vantagem com sete canecos (Paulistas de 1936, 74 e 93; Paulista Extra de 1938; Torneio Rio-São Paulo de 51 e 93; e Brasileiro de 94), porém, as três vezes quem o Timão levou a melhor foram justamente nos últimos encontros (1995, 1999 e 2018).

FICHA TÉCNICAPALMEIRAS X CORINTHIANSLocal: Allianz Parque, São Paulo (SP)Data/Horário: 8 de agosto de 2020, às 16h30 (de Brasília)Árbitro: Luiz Flávio de OliveiraAssistentes: Marcelo Van Gasse e Miguel Cataneo Ribeiro da CostaOnde assistir: Globo, SporTV, Premiere e Tempo Real no LANCE!

PALMEIRAS: Weverton, Marcos Rocha, Luan (Felipe Melo), Gómez e Viña; Patrick de Paula, Ramires e Gabriel Menino; Zé Rafael (Willian), Rony e Luiz Adriano. Técnico: Vanderlei LuxemburgoDesfalques: Felipe Melo (dúvida), Gabriel Veron (machucado) e Luan Silva (em transição)