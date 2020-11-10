Palmeiras x Ceará: onde assistir, arbitragem e escalação

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Em jogo válido pela ida das quartas de final da Copa do Brasil, Palmeiras e Ceará se enfrentam no Allianz Parque, em São Paulo-SP, nesta quarta-feira (11), às 16h30 (de Brasília).

O confronto na capital paulista é a partida de ida. A volta será disputada na próxima quarta (18), às 19h, na Arena Castelão, em Fortaleza. Nas oitavas, o Verdão eliminou o Red Bull Bragantino, enquanto o Vozão despachou o Santos.

DESFALQUES IMPORTANTES PARA AS DUAS EQUIPES

Os times estão com desfalques importantes para o duelo decisivo pela Copa do Brasil. O Palmeiras está com quatro jogadores convocados pelas suas seleções com a ‘data Fifa’. Weverton e Gabriel Menino pelo Brasil, Gustavo Gómez pelo Paraguai e Matias Viña pelo Uruguai.

Além destes, o Verdão ainda conta com os desfalques de Felipe Melo e Wesley, lesionados. Luiz Adriano, com sobrecarga muscular, também é a baixa da equipe.

Pelo lado do time cearense, Eduardo Brock e Vina estão com Covid-19 e em isolamento. Cléber, Saulo Mineiro, Alyson e Jacaré, que disputaram a competição por outros clubes e William Oliveira, que está machucado, também não jogam.Horário, transmissão, arbitragem, prováveis escalações: os dados de Palmeiras x Ceará

Data: 11 de Novembro de 2020Horário: 16h30 (de Brasília)Local: Allianz Parque, em São Paulo-SP

Árbitro: Braulio da Silva Machado-SCAssistentes: Henrique Neu Ribeiro-SC e Helton Nunes-SCVAR: Heber Roberto Lopes-SC, William Machado Steffen-SC e Johnny Barros de Oliveira-SC

Transmissão: – SPORTV (TV por assinatura para todo o Brasil);– PREMIERE (pay-per-view para todo o Brasil);– TEMPO REAL do Nosso Palestra pelo TWITTER e pelo nosso SITE.

O assinante poderá assistir ao jogo online pelo SporTV Play e Premiere Play.

PALMEIRAS: Jaílson, Rocha, Luan, Emerson Santos e Gustavo Scarpa; Danilo, Zé Rafael, Raphael Veiga; Gabriel Veron, Rony e Willian. Técnico: Abel Ferreira

Desfalques: Felipe Melo, Wesley e Luan Silva (machucados); Lucas Esteves (em transição física); Kuscevic (em recondicionamento físico); Luiz Adriano (sobrecarga muscular).Servindo à Seleção: Weverton e Gabriel Menino (Seleção Brasileira); Gustavo Gómez (Seleção Paraguaia); Matías Viña (Seleção Uruguaia)

CEARÁ: Fernando Prass; Samuel Xavier, Luiz Otávio, Tiago e Bruno Pacheco; Charles, Fabinho e Felipe Silva; Fernando Sobral, Léo Chú e Rafael Sobis. Técnico: Guto Ferreira