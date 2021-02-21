Palmeiras x Atlético-GO: saiba onde assistir

>> Confira a classificação atualizada do Brasileirão e faça sua simulaçãoFinalmente com o mesmo número de jogos disputados no Brasileirão, o Palmeiras, atual campeão da Libertadores e já classificado para a próxima edição do torneio continental, está na sexta colocação do nacional com 57 pontos e vem de um empate no clássico contra o São Paulo, no Morumbi.Já o Atlético-GO, por sua vez, ocupa a 13ª colocação do nacional com 46 pontos e está bem perto de garantir uma vaga na próxima Copa Sul-Americana. Se conquistar mais uma vitória em duas rodadas, o time rubro-negro irá superar sua melhor campanha, a de 2011, quando fez 48 pontos. Na última partida, o time perdeu para o Athletico-PR, na Arena da Baixada.