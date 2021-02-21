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futebol

Palmeiras x Atlético-GO: saiba onde assistir

Sem TV aberta e TV por assinatura, a partida poderá ser assistida apenas no pay-per-view
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LanceNet

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Publicado em 

21 fev 2021 às 12:00

Publicado em 21 de Fevereiro de 2021 às 12:00

Crédito: (Arte: Matheus Bottura
Em jogo válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Atlético-GO se enfrentam nesta segunda-feira (22), às 18h (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo.
>> Confira a classificação atualizada do Brasileirão e faça sua simulaçãoFinalmente com o mesmo número de jogos disputados no Brasileirão, o Palmeiras, atual campeão da Libertadores e já classificado para a próxima edição do torneio continental, está na sexta colocação do nacional com 57 pontos e vem de um empate no clássico contra o São Paulo, no Morumbi.Já o Atlético-GO, por sua vez, ocupa a 13ª colocação do nacional com 46 pontos e está bem perto de garantir uma vaga na próxima Copa Sul-Americana. Se conquistar mais uma vitória em duas rodadas, o time rubro-negro irá superar sua melhor campanha, a de 2011, quando fez 48 pontos. Na última partida, o time perdeu para o Athletico-PR, na Arena da Baixada.
Palmeiras x Atlético-GO será transmitido pelo Premiere (Pay-per-view para todo o Brasil, com narração de Linhares Junior, comentários de Ricardinho (por vídeo) e Maurício Noriega, Paulo César de Oliveira na Central do Apito e Lívia Laranjeira comandando as reportagens). O assinante poderá assistir ao jogo online pelo Premiere Play.

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