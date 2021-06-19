Palmeiras x América-MG: onde assistir ao duelo pelo Brasileirão, arbitragem e escalações

Crédito: (Arte: Matheus Bottura/Arte Palestrina

Em partida válida pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro 2021, Palmeiras e América-MG se enfrentam neste domingo (20), às 11h (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo.

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O Verdão está na sexta colocação do Brasileirão com sete pontos conquistados e, na última partida, venceu o Juventude por 3 a 0, em Caxias do Sul. Já o Coelho, por sua vez, com apenas um ponto, está na zona de rebaixamento (19º) e ainda não venceu na competição. Na última rodada, empatou com o Cuiabá, em Belo Horizonte.

Uma das baixas do Palmeiras para duelo é o zagueiro Luan. O jogador, que foi substituído ainda no primeiro tempo contra o Juventude, teve um edema na panturrilha direita constatado e já iniciou tratamento na Academia de Futebol.

>> Veja a tabela completa do BrasileirãoPatrick de Paula e Danilo Barbosa estão mais perto do retorno. Os volantes estão recuperados de uma pancada no quadril e lesão na coxa direita, respectivamente, e participaram dos treinos, mas ainda estão em fase de transição física e técnica. Já Danilo, se encontra na fase final de recuperação de uma lesão muscular na coxa esquerda.

Uma das novidades do América-MG para o duelo contra o Palmeiras é o retorno do goleiro reserva Airton, que se recuperou da Covid-19 e deve ser reforço. Por outro lado, o titular, Matheus Cavichioli, está infectado e cumprindo isolamento.

Outro desfalque é Juninho Valoura, que foi substituindo no primeiro tempo na partida contra o Cuiabá após sofrer uma pancada no rosto e passou por sutura na pálpebra do olho esquerdo. O atleta ficará sob observação do departamento médico do clube.

Horário, transmissão, arbitragem, prováveis escalações: os dados de Palmeiras x América-MG

-> Data: 20 de Junho de 2021, domingo-> Horário: 11h (horário de Brasília)-> Local: Allianz Parque, São Paulo-SP -> Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes - AB/GO-> Assistentes: Fabrício Vilarinho da Silva - FIFA/GO e Leone Carvalho Rocha - AB/GO-> VAR: Elmo Alves Resende Cunha - MTR/GO, Ciro Chaban Junqueira - AB/DF e José Alexandre Barbosa Lima - CBF/RJ

-> Transmissão:– PREMIERE (pay-per-view para todo o Brasil, com narração de Gustavo Villani, comentários de Henrique Fernandes - por vídeo - e Lédio Carmona, Sandro Meira Ricci na Central do Apito e reportagens de Edgar Alencar).– TEMPO REAL do NOSSO PALESTRA pelo TWITTER e pelo SITE.

-> Provável escalação do PALMEIRAS: Jailson; Marcos Rocha, Kuscevic, Renan e Victor Luis; Felipe Melo, Gustavo Scarpa e Raphael Veiga; Rony, Wesley e Deyverson (Luiz Adriano). Técnico: Abel Ferreira

-> Desfalques: Weverton (Seleção Brasileira), Gustavo Gómez (Seleção Paraguaia), Matías Viña (Seleção Uruguaia), Gabriel Veron (lesão na coxa esquerda), Lucas Esteves (Covid-19), Patrick de Paula (transição física), Danilo Barbosa (transição física), Danilo (lesão na coxa esquerda), Luan (edema na panturrilha direita) e Lucas Lima (afastado); -> Suspensos: Ninguém; -> Pendurados: Ninguém;-> Voltam de suspensão: Wesley (3º Amarelo).

Provável escalação do AMÉRICA-MG: Jori; Diego Ferreira, Eduardo Bauermann, Anderson Jesus e João Paulo (Marlon); Gustavo, Juninho, Alê; Ademir, Bruno Nazário e Ribamar (Rodolfo). Técnico: Cauan de Almeida