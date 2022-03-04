Palmeiras volta aos treinos após título com foco total em reta final complicada no Paulistão

Após a conquista inédita da Recopa Sul-Americana, o Palmeiras voltou aos treinos na manhã desta sexta-feira (4), na Academia de Futebol, visando o duelo contra o Guarani, às 16h (de Brasília) de domingo (6), no Allianz Parque, pelo Campeonato Paulista.É o último compromisso do Alviverde antes da complicada sequência final que o clube terá pela frente na reta final da fase de classificação do Estadual, com os três clássicos sendo disputados de forma seguida e o temido Red Bull Bragantino.

Entretanto, ainda invicto no Paulistão, com cinco vitórias e dois empates, o Verdão pode selar sua classificação para as quartas de final com uma vitória diante do rival campineiro. Com 17 pontos, o Palmeiras lidera o Grupo C com a vantagem de ter dois jogos disputados a menos que os rivais de chave.

Mesmo com o incentivo de se garantir antecipadamente na fase de mata-mata, o técnico Abel Ferreira deve escalar uma equipe alternativa para o compromisso.

Nesta sexta, por exemplo, os atletas que atuaram por mais de 45 minutos na decisão da Recopa fizeram atividades regenerativas na parte interna do centro de excelência. Os demais foram a campo para um trabalho técnico dividido em dois exercícios de troca de passes e marcação em campo reduzido – incluindo Gabriel Veron, que começou entre os titulares e foi substituído no intervalo, e Jailson, Mayke, Atuesta e Wesley, que entraram no decorrer da partida.

Algum esboço do time que enfrentará o Bugre, contudo, deverá ser feito apenas na tarde deste sábado (5), quando o Palmeiras voltará a treinar, na Academia.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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