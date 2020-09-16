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futebol

Palmeiras volta à Libertadores com time três vezes mais valioso que rival

Elenco completo do Bolívar vale um terço da provável equipe titular do Verdão, que não contará com três jogadores titulares nesta quarta: Lucas Lima, Patrick e Luiz Adriano...

Publicado em 16 de Setembro de 2020 às 10:30

LanceNet

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Publicado em 

16 set 2020 às 10:30
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Palmeiras e Bolívar se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), em partida válida pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores da América. Se por um lado, a equipe boliviana tem como trunfo a altitude de La Paz, o Verdão acredita no retorno do seu investimento para manter a invencibilidade na competição.
​Para se ter uma ideia, de acordo com o site Transfermarkt, o valor de mercado do elenco dos donos da casa é equivalente a um terço da provável equipe titular de Vanderlei Luxemburgo, que deve escalar os seguintes atletas: Weverton; Mayke, Gómez, Luan e Viña; Bruno Henrique, Gabriel Menino, Zé Rafael e Raphael Veiga; Wesley e Willian.
​Ainda de acordo com o site especializado em precificar jogadores, o Verdão terá R$ 200 milhões em campo, enquanto o elenco do Bolívar soma apenas R$ 68 milhões, valor esse que é apenas R$ 5 milhões a mais do que as cifras de Gabriel Menino.Caso Patrick de Paula, Lucas Lima e Luiz Adriano, desfalques de última hora para o confronto desta quarta-feira (16), estivessem em campo, o Palmeiras ostentaria uma vantagem ainda mais larga. Isso porque, apenas adicionando esses três atletas, o valor de mercado da equipe titular seria pouco mais de R$ 260 milhões.
Levando em consideração o elenco completo do Verdão, os números são ainda mais astronômicos. O valor de mercado é dez vezes maior em comparação com o do Bolívar, atingindo a bagatela de R$ 650 milhões.

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