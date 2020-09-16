Palmeiras volta à Libertadores com time três vezes mais valioso que rival

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Palmeiras e Bolívar se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), em partida válida pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores da América. Se por um lado, a equipe boliviana tem como trunfo a altitude de La Paz, o Verdão acredita no retorno do seu investimento para manter a invencibilidade na competição.

​Para se ter uma ideia, de acordo com o site Transfermarkt, o valor de mercado do elenco dos donos da casa é equivalente a um terço da provável equipe titular de Vanderlei Luxemburgo, que deve escalar os seguintes atletas: Weverton; Mayke, Gómez, Luan e Viña; Bruno Henrique, Gabriel Menino, Zé Rafael e Raphael Veiga; Wesley e Willian.

​Ainda de acordo com o site especializado em precificar jogadores, o Verdão terá R$ 200 milhões em campo, enquanto o elenco do Bolívar soma apenas R$ 68 milhões, valor esse que é apenas R$ 5 milhões a mais do que as cifras de Gabriel Menino.Caso Patrick de Paula, Lucas Lima e Luiz Adriano, desfalques de última hora para o confronto desta quarta-feira (16), estivessem em campo, o Palmeiras ostentaria uma vantagem ainda mais larga. Isso porque, apenas adicionando esses três atletas, o valor de mercado da equipe titular seria pouco mais de R$ 260 milhões.