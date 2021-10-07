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Palmeiras volta a gerar receita com bilheteria após R$ 4 milhões de prejuízo

O Allianz Parque voltará a receber público após 19 meses com os portões fechados por conta da pandemia...
LanceNet

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Publicado em 

07 out 2021 às 14:00

Publicado em 07 de Outubro de 2021 às 14:00

Crédito: Gabriel Santos/LANCE!
O Palmeiras iniciou nesta quarta-feira (7) a venda de ingressos para a partida contra o Red Bull Bragantino. O clube voltará a receber público após um ano e sete e meses e assim gerará receita depois de acumular R$ 4 milhões de prejuízo no período.
ATUAÇÕES: Rony é o destaque isolado do Palmeiras em derrota para o América-MG
Desde o último jogo com torcida no Allianz Parque, em dez de março do ano passado contra o Guarani, do Paraguai, foram 59 compromissos como mandante e 57 deles realizados em casa. O Alviverde saiu do Allianz para enfrentar o Santos no Morumbi, pelo Brasileiro de 2020, e o Defensa y Justicia no Mané Garrincha, pela Recopa Sul-Americana.
No caso do clássico paulista, um evento previamente marcado no local impediu a realização do confronto. Já no duelo sul-americano, o estado de São Paulo estava fechado para eventos esportivos, em abril, quando a pandemia teve um aumento significativo de casos em todo o Brasil.
Veja a tabela completa do BrasileirãoNo período de estádio fechado o Palmeiras disputou partidas por Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, Paulista e Recopa Sul-Americana. Com campanha quase perfeita nas competições desde então, o clube deixou de arrecadar um bom valor em bilheteria, uma vez que avançou até as final do Paulista nos últimos dois anos e realizou todos os jogos possíveis no Allianz pela Libertadores, também em dois anos consecutivos. Na Copa do Brasil, foi finalista na temporada passada e caiu prematuramente na atual edição.
Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Vale lembrar que será permitido somente 30% da capacidade total no duelo deste sábado (9). A partir de 15 de outubro haverá aumento para 50% e, em novembro, os estádios paulistas poderão ter 100% dos assentos ocupados.

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