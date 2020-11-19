futebol

Palmeiras vence São José pela ida das quartas de final do Paulistão Feminino

Time alviverde entra com vantagem para a partida de volta, no próximo dia 25
LanceNet

Publicado em 19 de Novembro de 2020 às 19:35

Crédito: Vitória, jogadora do Palmeiras, na partida contra o São José (Renato Antunes/Agência Maxx Sports
No final da tarde desta quinta-feira (19), o Palmeiras derrotou o São José por 2 a 0 pela partida de ida das quartas de final do Paulistão Feminino, no estádio Martins Pereira. Ambos os gols foram marcados por Ary Borges.
O primeiro gol ocorreu na etapa inicial, quando, após cobrança de falta de Maressa, Ary mandou a bola para as redes. O jogo foi truncado, com muitas faltas e pausas.O Verdão voltou com Isabella em campo para o segundo tempo, pois sentia falta dela para trabalhar a bola pela lateral direita. O segundo gol aconteceu aos 13 minutos da etapa final: após receber um belo passe da Angelina, Ary se antecipou da linha de zaga adversária e fechou o placar.
A próxima partida do Palmeiras Feminino é em casa, no Estádio Nelo Bracalente, em Vinhedo. O time recebe o São José, pelo jogo de volta das quartas de final do Campeonato Paulista, no dia 25 de novembro, às 15h.

