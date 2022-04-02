Palmeiras vence o Flamengo e assume liderança do Brasileirão Feminino

Na noite desta sexta-feira (1), o Palmeiras venceu o Flamengo por 3 a 0, na Arena Barueri, em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. Com 13 pontos conquistados, o Verdão assumiu a liderança provisória da competição.As Palestrinas dominaram a partida desde o início do primeiro tempo. O Flamengo não conseguiu executar as suas principais jogadas e, aos 29 minutos, viu Byanca Brasil levantar a bola na área e achar Thaís, que subiu sozinha para cabecear e abrir o placar para o Verdão.GALERIA

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> Saiba quais são as contratações mais caras dos clubes brasileirosVale lembrar que a zagueira, além do gol marcado, celebrou alcançar os cem jogos com a camisa alviverde. Thaís é a primeira mulher a conseguir esse feito em um único clube.

Aos 38, Bia Zaneratto ampliou o marcador para as mandantes. Após mais um bom cruzamento de Byanca, a camisa 10 acertou um belo chute dentro da área e balançou as redes pela segunda vez desde que retornou ao Verdão.TABELA

> Clique aqui e simule todos os resultados do Brasileirão Feminino 2022!No segundo tempo, as meninas da Gávea tentaram reverter o placar e começaram a buscar mais o jogo, principalmente nas bolas paradas. Porém, a defesa alviverde estava bem colocada e impediu todas as possíveis chances de perigo a favor das adversárias.

Já aos 40 minutos da etapa final, a meia Patrícia Sochor invadiu a área rubro-negra e encontrou um belo chute no ângulo para consolidar de vez a vitória palmeirense.

No dia 16 de abril, o Palmeiras vai até o interior paulista para medir forças com a Ferroviária, na Arena Fonte Luminosa, às 14h, em duelo válido pela sexta rodada do Brasileirão. Já o Flamengo recebe o Cruzeiro no Luso-Brasileiro, no mesmo dia, às 21h30.