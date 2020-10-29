Palmeiras vence Ferroviária e abre vantagem no Brasileirão Feminino

Crédito: Fabio Menotti/Palmeiras

Na noite dessa quarta-feira (28), o Palmeiras recebeu a Ferroviária no Allianz Parque, em jogo válido pela ida das quartas de final do Brasileirão 2020. Após ter perdido os dois confrontos diante da 'Ferrinha' no ano, desta vez a história foi diferente e, com uma boa atuação, o Verdão venceu por 2 a 1, construindo uma vantagem mínima para o segundo e decisivo jogo.

O primeiro tempo foi bem equilibrado entre os dois times. Quase no final da primeira etapa, Bianca cobrou um escanteio e Thais subiu para cabecear sozinha e marcar o primeiro gol alviverde na partida.No segundo tempo, o time alviverde se organizou e dominou a partida, tanto que logo no início da segunda etapa, Camilinha recebeu no campo de defesa, carregou a bola até o campo de ataque, e soltou uma bomba, no ângulo, para ampliar o placar. Foi o terceiro gol da camisa 9 neste Brasileirão.

No final da partida, a equipe de Ricardo Belli não conseguiu suportar a pressão do time de Araraquara e sofreu o gol de Sochor, mas a reação parou por aí.

As Palestrinas enfrentam novamente a Ferroviária no domingo (1), às 19h30, na Fonte Luminosa, valendo uma vaga na semifinal do Brasileirão 2020. Um empate garante o Verdão entre as quatro melhores equipes do torneio, enquanto uma derrota pelo placar de um gol leva a decisão para os pênaltis.

Com os desfalques de Ary e Rosana, o Palmeiras conta com o retorno das duas para tentar se classificar fora de casa.