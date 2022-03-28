Palmeiras vai viajar 581,7 km por dia com maratona de jogos e desgaste em logística preocupa Abel

Para quem imaginava que ir até Abu Dhabi disputar o Mundial de Clubes e ter três clássicos na sequência no Campeonato Paulista fosse o pior que o Palmeiras fosse enfrentar na temporada, os meses de abril e maio reservam uma literal maratona para a equipe, que por conta do calendário apertado devido à disputa da Copa do Mundo do Catar, no fim de ano, verá encavalar toda a disputa da fase de grupos da Copa Libertadores junto com a terceira fase da Copa do Brasil e as primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro.A partir da final do Campeonato Paulista ante o São Paulo, cujo jogo decisivo está marcado para domingo (3), às 16h (de Brasília), no Allianz Parque, o Verdão terá, além da maratona de jogo a cada três dias, uma logística mais que complicada.

Serão 34.902,1 quilômetros ao todo percorridos em 60 dias. Ou seja, na média, a delegação alviverde se deslocará 581,7 quilômetros diariamente. Distância suficiente, por exemplo, para sair da capital paulista e ir até a divisa com o estado de Mato Grosso do Sul.

Mais complicado do que uma rotina de embarques e desembarques em aeroportos, o Palmeiras terá com seus adversários no Grupo A da Libertadores de enfrentar escalas e percursos com mais de 18 horas de duração, mesmo com voos fretados.

Conhecerá sua desfavorável já na próxima semana, quando estreia na Libertadores diante do Deportivo Táchira , fora de casa, no próximo dia 6, às 21h (de Brasília). O adversário venezuelano é o que reserva a viagem mais complicada aos palmeirenses, com pelo menos três escalas antes da chegada em um país que ainda mantém rígidas restrições sanitárias por conta da pandemia para a entrada.

- De fato, o que mais me preocupa aqui é a quantidade de viagens que faremos e o tempo de cada viagem. No seu devido tempo, vamos tratar disso. Os jogos da Libertadores já estão marcados. Contra o Emelec, nós voltamos e depois de dois dias temos outro jogo. Não sei como vamos fazer isso, se vamos conseguir corrigir esse calendário - disse o técnico Abel Ferreira, em entrevista ao podcast especial da Libertadores, Conmebol 90+3.

O comandante português não esconde o desgosto com a tabela desgastante a qual o Verdão terá pela frente.

- Nós ainda estamos em uma competição, o Paulista, e ainda não verificamos a fundo os nossos adversários. Agora, uma coisa que não podemos dissociar são as viagens, que são muito longas. Vai requerer de nós uma logística. Não teremos apenas o adversário como adversário. Essa parte vai nos criar muito transtorno, não sei como vamos conseguir emendar o calendário do Brasileiro com o da Libertadores.

Mas não é só na Libertadores que a logística desafiará o clube. Na Copa do Brasil, por exemplo, Juazeiro, cidade da Juazeirense, adversária da terceira fase da competição, não conta com aeroporto, o que obrigará o Verdão a desembarcar em Salvador (BA) ou Maceió (AL) e percorrer pelo menos 505,5 quilômetros de ônibus - um trajeto de mais de sete horas de duração.

Confira a maratona palmeirense nos próximos dois meses:

1 - Palmeiras x São Paulo (final do Campeonato Paulista) - 16h - 3/4 - 0 km2 - Deportivo Táchira x Palmeiras (Libertadores) - 21h - 6/4 - 6.732,4 km3 - Palmeiras x Ceará (Brasileirão) - 9-10-11/4 - 0 km4 - Palmeiras x Independiente Petrolero (Libertadores) - 21h30 - 12/4 - 0 km5 - Goiás x Palmeiras (Brasileirão) - 16-17-18/4 - 898,9 km6 - Palmeiras x Juazeirense (Copa do Brasil) - 19-20-21/4 - 0 km7 - Palmeiras x Corinthians (Brasileirão) - 23-24-25/4 - 0km8 - Emelec x Palmeiras (Libertadores) - 21h - 27/4 - 5.885,2 km9 - Flamengo x Palmeiras (Brasileirão) - 30/4-1-2/5 - 434,9 km10 - Independiente Petrolero x Palmeiras (Libertadores) - 19h15 - 3/5 - 2.539 km11 - Palmeiras x Fluminense (Brasileirão) - 7-8-9/5 - 0 km12 - Juazeirense x Palmeiras (Copa do Brasil) - 10-11-12/5 - 2.204,1 km13 - Palmeiras x Bragantino (Brasileirão) - 14-15-16/5 - 0 km14 - Palmeiras x Emelec (Libertadores) - 19h - 18/5 - 0 km15 - Juventude x Palmeiras (Brasileirão) - 21-22-23/5 - 979 km16 - Palmeiras x Deportivo Táchira - 21h30 - 24/5 - 0 km17 - Santos x Palmeiras (Brasileirão) - 28-29-30/5 - 72 km

* os horários são de Brasília (DF)