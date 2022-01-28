Palmeiras utilizou 22 jogadores em dois jogos; apenas quatro ainda não entraram em campo

O Palmeiras já fez duas partidas com duas vitórias nesta temporada 2022. Embora ambos os duelos tenham sido válidos pelo Campeonato Paulista, o foco está mesmo na disputa do Mundial de Clubes, em fevereiro. Por isso, Abel Ferreira tem tentado utilizar ao máximo seu elenco para fazer testes com peças e variações táticas. Ao todo, 22 atletas foram utilizados e quatro ainda não.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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Pegando os jogadores disponíveis desde a primeira rodada do Paulistão, o técnico português contou com 26 jogadores, uma vez que Kuscevic já estava cedido para a seleção chilena. Na rodada de estreia, que na verdade era a quinta rodada, a equipe entrou em campo com os 11 titulares que jogaram a final da Liberta contra o Flamengo: Weverton; Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Mayke, Danilo, Zé Rafael e Gustavo Scarpa; Raphel Veiga, Dudu e Rony.

Naquele dia, contra o Novorizontino, entraram do banco de reservas: Wesley, Atuesta, Murilo, Gabriel Veron e Rafael Navarro. Somente aí 16 nomes diferentes estiveram em campo, restando dez para serem utilizados.Contra a Ponte Preta, já sem Weverton e Gustavo Gómez em suas seleções, Abel deu oportunidade para Marcelo Lomba estrear e Murilo ocupar a vaga na zaga, enquanto Marcos Rocha substituiu Mayke, ou seja, isso já computa 18 nomes diferentes em campo. No segundo tempo entraram: Deyverson, Breno Lopes, Gabriel Menino, Gabriel Veron e Jailson: mais quatro novos nomes.

Desses que foram utilizados na segunda etapa, apenas Veron havia entrado na partida anterior. Enquanto Jailson foi o último dos reforços deste ano a estrear. Sendo assim, 22 nomes diferentes puderam ter a chance de jogar nesses dois primeiros jogos do ano, mesmo com o técnico escalando força máxima.

No entanto, quatro jogadores ainda não foram utilizados: o zagueiro Renan, o lateral-esquerdo Jorge, o volante Patrick de Paula e o goleiro Vinicius. Com exceção desse último, os outros três devem ganhar oportunidade nos próximos compromissos, que serão os dois últimos antes de embarcar para Abu Dhabi. Vale lembrar que Kuscevic não está na lista, pois está com a seleção chilena.

A tendência é que um time misto seja levado a campo neste sábado, quando o Verdão enfrenta o São Bernardo, às 16h, fora de casa, pela segunda rodada do Paulistão. Alguns jovens campeões da Copinha podem pintar entre os relacionados. Já na terça-feira, véspera da viagem, o time titular deve enfrentar o Água Santa, às 19h, no Allianz Parque, pela quarta rodada do estadual.