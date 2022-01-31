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Palmeiras treina para jogo contra Água Santa; Wesley comemora oportunidade como titular

Duelo contra time de Diadema será o último do Verdão antes do Mundial de Clubes...

Publicado em 31 de Janeiro de 2022 às 13:23

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 jan 2022 às 13:23
O Palmeiras treinou na manhã desta segunda-feira (31), na Academia de Futebol, e deu sequência à preparação para enfrentar o Água Santa, na terça-feira (1), às 19h, no Allianz Parque, pela terceira rodada do Campeonato Paulista.O duelo contra a equipe de Diadema será o último compromisso do Verdão antes do embarque para disputar o Mundial de Clubes. A expectativa é que o técnico Abel Ferreira utilize a equipe considerada titular.
Antes do início do treino, os atletas assistiram a uma palestra de membros do Núcleo de Saúde e Performance sobre os cuidados e procedimentos da viagem de São Paulo a Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, na quarta-feira (2).
A programação de tarefas antes do voo, durante e na chegada tem como intuito minimizar o jet lag e adaptar a delegação alviverde o mais rapidamente possível ao fuso horário local.No campo, Abel dividiu o treino em três partes. Na primeira, os jogadores fizeram um trabalho de posse de bola e marcação em campo reduzido. Depois, na parte tática, ensaiaram construção de jogadas – os jogadores com maior desgaste do jogo contra o São Bernardo deixaram o campo após um complemento físico à parte. Para fechar, os demais atletas foram divididos em dois grupos para atividades específicas de ataque e defesa.
O atacante Wesley, que marcou o gol alviverde no empate em 1 a 1 do sábado (29), garante que o elenco assimilou a mensagem do treinador português de que não há titulares ou reservas no elenco.
- Importante entrar bem, mostrar para o treinador. Ele sempre diz que não há titulares e todos terão oportunidade. Começar o ano com gol é bom para aumentar a autoestima. Nós temos tratado cada jogo como uma final para nos prepararmos e darmos continuidade aos nossos principais objetivos.
O time alviverde é o líder do Grupo C da primeira fase do Paulista, com sete pontos, seguido por Mirassol, Botafogo-SP e Ituano, todos com quatro pontos cada um. Classificam-se os dois melhores de cada grupo para as quartas de final após jogos em turno único contra os rivais das outras chaves.TABELA
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Crédito: Wesleydurantetreinodestasegunda-feiradoVerdão,naAcademiadeFutebol(Foto:CesarGreco/Palmeiras

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