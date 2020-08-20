Palmeiras treina na Academia de Futebol sem Viña no campo

Crédito: Palmeiras treinou na Academia de Futeol (Cesar Greco/Agência Palmeiras

O Palmeiras se reapresentou na Academia de Futebol depois da primeira vitória no Campeonato Brasileiro, contra o Athletico Paranaense por 1 a 0, na Arena da Baixada.

Os titulares ficaram na parte interna para um trabalho regenerativo, assim como Matías Viña, que se recupera de um problema no quadril, e Felipe Melo, tratando de lesão na coxa esquerda.

Os reservas e aqueles que entraram no segundo tempo do compromisso em Curitiba fizeram atividades técnicas. Os jogadores foram dispostos em um quadrado com quatro quadrantes. Quatro jogadores de coletes tinham de roubar a bola dos outros, posicionados nas extremidades. A permissão era de poucos toques na bola por atleta.

Em seguida, utilizando a metade do gramado, a comissão técnica dividiu o grupo em dois times com sete componentes. O objetivo foi trocar passes rápidos e marcar gols nas metas protegidas pelos goleiros Jailson e Vinicius Silvestre.