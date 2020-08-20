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Palmeiras treina na Academia de Futebol sem Viña no campo

Elenco se reapresentou depois da vitória contra o Athletico Paranaense. Com um problema no quadril, lateral-esquerdo uruguaio ficou na parte interna em sessão de fisioterapia...
LanceNet

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Publicado em 

20 ago 2020 às 18:25

Publicado em 20 de Agosto de 2020 às 18:25

Crédito: Palmeiras treinou na Academia de Futeol (Cesar Greco/Agência Palmeiras
O Palmeiras se reapresentou na Academia de Futebol depois da primeira vitória no Campeonato Brasileiro, contra o Athletico Paranaense por 1 a 0, na Arena da Baixada.
Os titulares ficaram na parte interna para um trabalho regenerativo, assim como Matías Viña, que se recupera de um problema no quadril, e Felipe Melo, tratando de lesão na coxa esquerda.
Os reservas e aqueles que entraram no segundo tempo do compromisso em Curitiba fizeram atividades técnicas. Os jogadores foram dispostos em um quadrado com quatro quadrantes. Quatro jogadores de coletes tinham de roubar a bola dos outros, posicionados nas extremidades. A permissão era de poucos toques na bola por atleta.
Em seguida, utilizando a metade do gramado, a comissão técnica dividiu o grupo em dois times com sete componentes. O objetivo foi trocar passes rápidos e marcar gols nas metas protegidas pelos goleiros Jailson e Vinicius Silvestre.
O Palmeiras volta a treinar nesta sexta-feira (21) às 15h30. No domingo o Verdão encara o Santos, no Morumbi.

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