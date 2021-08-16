Palmeiras treina na Academia de Futebol e encerra preparação para Choque-Rei decisivo

O Palmeiras treinou na tarde desta segunda-feira (16), na Academia de Futebol, e deu sequência à preparação para o confronto contra o São Paulo, na terça-feira (17), às 21h30, no Allianz Parque, pela partida de volta das quartas de final da Libertadores. O jogo de ida, no Morumbi, terminou empatado em 1 a 1.

Na atividade desta terça, os jogadores foram divididos em três times para um trabalho de transição com toques até o gol adversário. Os atletas com maior desgaste fizeram trabalho físico e deixaram o campo. O resto do elenco ainda fez treino de enfrentamento em campo reduzido em dois times de 11.No final das atividades, os cobradores do elenco praticaram cobranças de faltas e pênaltis. Assim como neste de domingo (15), o atacante Luiz Adriano treinou normalmente com os companheiros ao lado dos companheiros. Ele foi poupado do duelo de sábado por conta de um inchaço no joelho.