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futebol

Palmeiras treina e mantém foco em preparação para Choque-Rei

Borja participou de atividades físicas ao lado de Jorge e Luiz Adriano...

Publicado em 28 de Julho de 2021 às 17:57

LanceNet

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Publicado em 

28 jul 2021 às 17:57
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Em dia de muita chuva e frio, nesta quarta-feira (28) o Palmeiras deu continuidade à preparação para o clássico contra o São Paulo no sábado (31).A comissão técnica dividiu o elenco em quatro grupos no gramado da Academia de Futebol. Um time trabalhou saídas de bola partindo do goleiro, enquanto o adversário, sem arqueiro, ficava responsável pela marcação pressão e arremate.
Já na outra metade do campo, duas equipes com seis componentes cada realizaram um treino técnico em dimensões reduzidas com o objetivo de treinar a intensidade, a movimentação e o raciocínio rápido. Vale ressaltar que todos os grupos se revezaram entre as atividades.O colombiano Borja realizou o aquecimento com os companheiros e trabalhou a parte física na estrutura interna com o lateral-esquerdo Jorge e o atacante Luiz Adriano. O camisa 10 segue no processo de transição física com o Núcleo de Saúde e Performance.
O Palmeiras segue a preparação para o clássico durante a semana e treina na quinta-feira (29), às 10h. O Choque-Rei está marcado para no sábado (31), às 19h, no estádio do Morumbi, válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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