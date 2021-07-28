Palmeiras treina e mantém foco em preparação para Choque-Rei

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Em dia de muita chuva e frio, nesta quarta-feira (28) o Palmeiras deu continuidade à preparação para o clássico contra o São Paulo no sábado (31).A comissão técnica dividiu o elenco em quatro grupos no gramado da Academia de Futebol. Um time trabalhou saídas de bola partindo do goleiro, enquanto o adversário, sem arqueiro, ficava responsável pela marcação pressão e arremate.

Já na outra metade do campo, duas equipes com seis componentes cada realizaram um treino técnico em dimensões reduzidas com o objetivo de treinar a intensidade, a movimentação e o raciocínio rápido. Vale ressaltar que todos os grupos se revezaram entre as atividades.O colombiano Borja realizou o aquecimento com os companheiros e trabalhou a parte física na estrutura interna com o lateral-esquerdo Jorge e o atacante Luiz Adriano. O camisa 10 segue no processo de transição física com o Núcleo de Saúde e Performance.