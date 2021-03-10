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Palmeiras treina com volta de atacante e atualiza lista de inscritos no Campeonato Paulista

Verdão joga nesta quinta-feira (11) contra o São Caetano, no Allianz Parque e tem novidades nos inscritos para a competição estadual. Angulo participa de atividade no CT...

Publicado em 10 de Março de 2021 às 16:26

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 mar 2021 às 16:26
Crédito: Reprodução
O Palmeiras, após conquistar o último título de 2020, voltou as atenções para 2021 e, com isso, realizou, nesta quarta-feira (10), uma sessão de treinamentos na Academia de Futebol, visando o confronto contra o São Caetano nesta quinta-feira (11) às 19h (horário de Brasília) no Allianz Parque. A atividade contou com a volta do atacante Iván Angulo.O jogador estava emprestado ao Botafogo e retornou ao Verdão neste início de ano, mas participou apenas do aquecimento e, no restante do tempo, realizou trabalhos à parte.
>20 motivos para acreditar que o Palmeiras vai seguir faturando títulos nos próximos anos
O Verdão também atualizou a lista de inscritos na competição estadual. Na lista A, atletas nascidos antes de 2000, entraram os zagueiros Alan Empereur e Kuscevic, o lateral-direito Mayke, o meio-campista Patrick de Paula e o atacante Wesley. Na lista B, formada exclusivamente por Crias da Academia, entrou o goleiro Mateus Oliveira, do sub-20.
No treino, Abel Ferreira dividiu os atletas em dois times e ensaiou o posicionamento do Verdão para o confronto pelo Paulistão, além de transições, marcação, entre outros. Na sequência, foram realizados trabalhos em campo reduzido.
> Simule e veja a classificação do Paulistão
O ponta Gabriel Veron continuou realizando uma programação especial desenvolvida pelo Núcleo de Saúde e Performance, que prevê descanso nos próximos dias para intensificar os trabalhos de manutenção, fortalecimento e potência.​

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