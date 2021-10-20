Palmeiras terá setor popular no Allianz Parque

Crédito: Gabriel Santos

O Palmeiras pode tornar realidade ainda nesta temporada um grande sonho de seu torcedor: um setor popular no Allianz Parque. Costurado por Maurício Galiotte junto à W Torre, administradora do estádio, o acordo prevê 743 novos lugares, sem cadeiras, no Gol Norte. A informação é do GE.

Atualmente esta área é ocupada por bandeiras e fica mais próxima ao campo, lembrando uma ‘geral’. A iniciativa prevê ingressos de R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada).Esse é um pedido antigo do palmeirense e algo que já incomodava a gestão atual e a futura, que será de Leila Pereira, candidata única no pleito que acontece em novembro. Em comum acordo e liderado pelo presidente, a direção chegou ao termo necessário para colocar essa medida em prática ainda em 2021, na transição para a gestão de Leila.