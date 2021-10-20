Palmeiras terá setor popular no Allianz Parque

O Palmeiras pode tornar realidade ainda nesta temporada um grande sonho de seu torcedor: um setor popular no Allianz Parque. Costurado por Maurício Galiotte junto à W Torre, administradora do estádio, o acordo prevê 743 novos lugares, sem cadeiras, no Gol Norte. A informação é do GE.
Atualmente esta área é ocupada por bandeiras e fica mais próxima ao campo, lembrando uma ‘geral’. A iniciativa prevê ingressos de R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada).Esse é um pedido antigo do palmeirense e algo que já incomodava a gestão atual e a futura, que será de Leila Pereira, candidata única no pleito que acontece em novembro. Em comum acordo e liderado pelo presidente, a direção chegou ao termo necessário para colocar essa medida em prática ainda em 2021, na transição para a gestão de Leila.
O Allianz Parque tem no Gol Norte o seu setor mais popular e, desde o retorno do público, os bilhetes custam R$ 90 (inteira) e R$ 45 (meia-entrada). Há ainda em curso o plano para que a organizada, que ocupa esse setor atualmente, se mude para o Gol Sul e essa transição, porém, depende da próxima presidente.